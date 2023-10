El ascenso de Hamás: Así utilizó la desesperación de los palestinos para atacar a Israel

La magnitud del ataque de Hamás contra Israel los días 7 y 8 de octubre no tiene precedentes y el fracaso del ejército y los servicios secretos israelíes es sorprendente. Sin embargo, para observadores como el exembajador de Israel en Francia, Elie Barnavi, los acontecimientos que se han desarrollado en la región durante los últimos días fueron “sorprendentes, pero predecibles” .

Sobre el terreno, del que acabo de regresar, hay una clara sensación de creciente desesperación y violencia latente entre la población palestina. Ya nadie habla de “paz”, sino de “fin de la ocupación”, mientras los jóvenes evocan “resistencia, por todos los medios”.

Este es el contexto en el que Hamás llevó a cabo su ataque. Y la organización militante utilizó esta desesperación para legitimarse y ganarse el apoyo de un sector de la opinión pública palestina.

El ascenso de Hamás

A lo largo de los años, Hamás ha podido convertir los sentimientos de desesperación de los palestinos en un arma y afirmarse así como el “verdadero defensor” de la causa palestina.

En 2006, el grupo militante ganó las elecciones legislativas palestinas. A pesar del carácter democrático de estas elecciones, el resultado no fue reconocido por la comunidad internacional, que se negó a permitir que una organización terrorista tomara el poder.

Por tanto, Hamás retrocedió hacia la Franja de Gaza, de la que tomó el control. Desde Gaza, continuó radicalizando y deslegitimando a la Autoridad Palestina, y esperó a que cobrara impulso antes de poner sus palabras en acción.

A ojos de la organización, este momento ha llegado. Sin duda, los líderes sintieron que el contexto era favorable para un ataque a gran escala.

Por un lado, la desestabilización interna en Israel ofreció una brecha que Hamás podría aprovechar. Israel nunca ha estado tan dividido como desde la llegada de la coalición de partidos ultraortodoxos y nacional-religiosos de Netanyahu. Manifestaciones a gran escala contra la reforma del sistema judicial sacudieron al país durante varios meses.

En una medida sin precedentes, los reservistas israelíes, esenciales para la defensa israelí, se negaron a servir durante semanas en protesta contra las reformas.

Hamás, un ojo puesto en la geopolítica

Es probable que Hamás también tuviera un ojo puesto en la geopolítica, al sentir que el equilibrio de poder en la región está cambiando. Veamos el acuerdo entre Teherán y Riad, y los Acuerdos de Abraham que normalizaron las relaciones de Israel con los Estados del Golfo.

Hoy en día, las placas tectónicas globales continúan tambaleándose, el status quo en Nagorno-Karabaj se ha hecho añicos y África está experimentando un golpe tras otro. Había llegado el momento de que el grupo atacara.

Cincuenta años después de la Guerra de Yom Kippur y 30 años después de los Acuerdos de Oslo, los trágicos acontecimientos de los últimos días deben verse a través del prisma de un conflicto complejo que ha enfrentado a dos pueblos desde 1948.

Hamás ha instrumentalizado la ira y la desesperación. de los palestinos a cometer actos de violencia sin precedentes, deslegitimando así una causa legítima.

Gaza, una prisión al aire libre

En Gaza, donde opera Hamás, 2.3 millones de palestinos están hacinados en 365 kilómetros cuadrados, lo que convierte a la Franja de Gaza en uno de los territorios más densamente poblados del mundo. Más de dos tercios de la población viven por debajo del umbral de pobreza y, según la ONG israelí B’Tselem, la tasa de desempleo es del 75 por ciento entre los menores de 29 años.

Desde 2007, este territorio también está sujeto a un bloqueo israelí por mar, aire y tierra, que lo priva casi por completo de contacto con el mundo exterior.

Los habitantes de Gaza se ven periódicamente privados de agua y electricidad y dependen principalmente de la ayuda internacional . La entrada y salida de Gaza depende de permisos otorgados por las fuerzas israelíes y son extremadamente raras, lo que le valió el sobrenombre de “prisión al aire libre”.

En estas condiciones, la población de Gaza, y en particular los jóvenes, que están aislados del mundo, se están volviendo cada vez más radicales. La mayoría siente que no tiene nada que perder y ya no cree en las soluciones políticas ni en la paz.

La idea de que hay que resistir a la ocupación del Estado judío mediante la violencia, como propugnan los grupos islamistas, se está extendiendo gradualmente. Esto está haciendo el juego a Hamás y a la Jihad Islámica, que están reuniendo cada vez más combatientes.