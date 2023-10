Franja de Gaza, el pedazo de Palestina que se considera una prisión al aire libre

La atención de los ataques de Israel contra Hamás se ha enfocado en la franja de Gaza, una de las dos divisiones de Palestina, donde sus residentes viven como si estuvieran presos, por los bloqueos israelíes.

En Gaza viven unos dos millones de residentes, quienes ven restringidas sus oportunidades debido a las amplias restricciones impuestas por Israel, según ha señalado Human Right Wathc.

Los bloqueos israelíes contra la población palestina de Gaza comenzaron en 2007, esto ha dañado severamente la economía de dicha zona, así como a fragmentar al pueblo palestino, lo cual se puede considerar como crímenes contra la humanidad.

Los palestinos de Gaza viven como si estuvieran en una cárcel porque la mayoría de los residentes no pueden viajar a Cisjordania, la otra parte de Palestina, ubicada al este, en la frontera con Jordania.

Esas medidas impiden que palestinos profesionales, artistas, atletas o estudiantes puedan buscar otras oportunidades ni viajar al extranjero.

Los palestinos de Gaza no pueden viajar a Cisjordania, pues deben atravesar por territorio de Israel, lo cual no está permitido, aunque en ocasiones con algunos permisos restrictivos pueden salir, pero no es tan sencillo.

La situación de los palestinos de Gaza, ajenos a los grupos extremistas, es tan complicada, que el lunes 9 de octubre, a través de redes sociales, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, comparó el encierro con los campos de concentración nazi de Auswitchz, impulsados por Hitlen en la Segunda Guerra Mundial.

Desde 2007, Israel prohíbe a los palestinos salir a través de Erez, que es el cruce de Gaza a Israel, mediante el cual pueden llegar a Cisjordania y viajar al extranjero a través de Jordania y, de igual manera, en Gaza no se puede operar una terminal aérea y marítima.

¿Por qué es el bloqueo de Israel sobre Gaza?

Las fuertes restricciones israelíes sobre Gaza se justifican por el control político que Hamás arrebató a la Autoridad Palestina, ya que el objetivo es que la red terrorista del grupo extremista no salga hacia Cisjordania, que tiene una frontera más débil con Israel y donde viven miles de colonos.

Human Right Watch ha lamentado que las autoridades israelíes hayan instaurado una ‘política de separación’ formal entre Gaza y Cisjordania, sin importar que el consenso internacional deja en claro que ambas partes del territorio palestino forman una unidad territorial única.

Israel aceptó esto en los Acuerdos de Oslo de 1995, los cuales fueron firmados con la Organización de Liberación de Palestina.

Debido al control político de Hamás, es la población palestina, ajena a las ideologías del grupo extremista, la que ha pagado los constantes ataques que Israel responde, como en los días recientes.