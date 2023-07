¿Por qué están tirando litros y litros de leche en EU? Esta es la razón

Hay más leche que nunca en los Estados Unidos pero no queda ningún lugar para procesarla, lo que obliga a los agricultores de todo el medio oeste superior a tirar el exceso por el desagüe.

El sistema de tratamiento de aguas residuales del Distrito Metropolitano de Alcantarillado de Milwaukee ha estado manejando mayores volúmenes de leche, confirmó un portavoz, aunque no pudo verificar cuánto.

Los videos eliminados en las redes sociales a principios de este verano mostraban a los agricultores bombeando miles de galones de exceso de leche directamente en sus campos. Pete Hardin, editor de la publicación de productos lácteos con sede en Wisconsin The Milkweed, dijo a los medios locales que el suministro de leche del estado sin hogar podría llenar hasta 50 remolques por día, cada uno con 6 mil a 7 mil galones.

“Sabemos que la leche se está tirando en otras partes del Medio Oeste, no solo en Wisconsin”, dijo Laurie Fischer, fundadora y directora ejecutiva de American Dairy Coalition. “Al mismo tiempo, las granjas están tomando decisiones a medida que los precios de la leche caen a sus niveles más bajos desde el peor período de la pandemia”.

La última vez que los granjeros estadounidenses arrojaron leche en masa fue durante las primeras semanas de COVID-19, cuando el cierre repentino de restaurantes y escuelas desbarató un delicado equilibrio entre oferta y demanda.

A diferencia de otros productos básicos de los supermercados que pueden detener la fila de la fábrica cuando cambia el mercado, las vacas no pueden simplemente apagar sus ubres. La leche es altamente perecedera y requiere un transporte costoso, y los agricultores no tienen espacio para almacenarla por sí mismos. Para colmo de males, alrededor de 34 millones de personas en los Estados Unidos padecen inseguridad alimentaria pero la mayoría de las operaciones lecheras a gran escala no están configuradas para procesar su propia leche o venderla directamente a los consumidores, lo que resulta en la difícil decisión de deshacerse de ella.

¿Qué provocó el exceso de leche en EU?

Varios factores están detrás del último exceso. En los Estados Unidos la producción de leche alcanzó un récord en mayo, según muestran los últimos datos del gobierno. Y Wisconsin, el estado productor de queso más grande del país, ha visto aumentar su producción de leche al doble de la tasa nacional el año pasado, dijo Fischer.

A pesar de los recuerdos recientes de la pandemia, “los granjeros han seguido aumentando la producción de leche, lo que nos ha vuelto a colocar en una situación de excedente en la región”, dijo Nate Donnay, director de Dairy Market Insight en StoneX. Mientras tanto, el final programado del año escolar significa que los niños beben menos leche en el comedor que en la primavera.

A medida que aumenta la oferta, los procesadores no pueden seguir el ritmo. Alrededor del 90 por ciento de la leche de Wisconsin se convierte en queso, y la mayoría de las plantas ya están llenas hasta el borde. La escasez de mano de obra está empeorando el problema, dijo Bob Cropp, profesor emérito y especialista en marketing de productos lácteos de la Universidad de Wisconsin-Madison. El cierre repentino de una planta en Hastings, Minnesota, a principios de este verano debido a problemas con las aguas residuales solo exacerbó el problema.

Son “incapaces de lograr que otras plantas tomen la leche porque tienen toda la leche que necesitan”, dijo Cropp sobre los agricultores de Wisconsin y Minnesota.

Como resultado, los precios de la leche se están hundiendo. Los futuros de leche Benchmark Clase III, un tipo que se usa en la elaboración de queso, tocaron recientemente su nivel más bajo desde la primavera de 2020. El queso también está cayendo. Eso está comenzando a llegar a las tiendas de comestibles, con los precios de la leche al consumidor bajando poco a poco durante tres meses consecutivos, según muestran los datos del gobierno. Algunos granjeros están reduciendo la producción enviando más vacas lecheras al matadero.

“Los precios de la leche están muy por debajo del costo de producción de los agricultores”, dijo Lucas Fuess, analista senior de productos lácteos de RaboBank. “Espero que el tamaño del rebaño y la producción de leche disminuyan en los próximos meses a medida que los agricultores hagan ajustes debido a los bajos precios”.