Miami, ¿inseguro? Zonas pobres son golpeadas por la delincuencia... pero no toca a ricos

Cuando se trata de delincuencia en Miami, vale la pena ser rico. Tomemos como ejemplo a Coconut Grove, el enclave rico a lo largo de las costas de la Bahía de Biscayne que LeBron James, Madonna y Sylvester Stallone han llamado hogar.

La policía manejó informes de poco más de dos docenas de delitos en la milla cuadrada alrededor de la propiedad frente al mar de $107 millones del multimillonario Ken Griffin allí en la última mitad de 2022, en su mayoría delitos como robos de automóviles y viviendas.

No es el único lugar donde el crimen apenas se registra en Miami. Están Coral Gables, Fisher Island y Star Island, oasis bordeados de palmeras que recientemente han atraído a personas adineradas de Chicago, Nueva York y San Francisco que exaltan su seguridad.

“Me encanta el compromiso que tienen con la seguridad en las calles”, dijo Griffin, quien creció en Florida, recientemente en Palm Beach, en una entrevista con Bloomberg. “Es difícil imaginar eso en Chicago”.

Miami ha atraído a personas adineradas de Chicago, Nueva York y San Francisco que exaltan su seguridad. (Eva Marie Uzcategui/Photographer: Eva Marie Uzcategu)

Todavía hay delitos graves en Miami

Según el relato de Griffin, Chicago se había vuelto tan inhabitable que trasladó la sede de su imperio financiero Citadel a Miami a fines del año pasado.

Todavía hay delitos graves en la ciudad en expansión, tanto que Griffin ha donado millones para ayudar a mejorar la vigilancia.

Pero, en su narrativa, Miami, el lugar cuya violenta historia inspiró Scarface de Al Pacino y la serie de televisión Miami Vice, es una rareza: una gran ciudad estadounidense que tiene poca delincuencia.

Ese optimismo oscurece una realidad a veces brutal. Si bien las tasas de delincuencia se encuentran en un mínimo de aproximadamente cuatro décadas en Miami, la caída claramente ha favorecido a los ricos sobre los pobres, según muestra un análisis de las llamadas a la policía.

La cantidad de delitos denunciados en la porción de una milla cuadrada de Coconut Grove que incluye la mansión de Griffin se redujo en un 35 por ciento, a 29, en la última mitad de 2022, en comparación con el mismo período de 2020.

En una parte más pequeña y menos poblada de Model City, uno de los vecindarios más pobres de la ciudad, hubo casi 200 delitos denunciados, solo un 11 por ciento menos que en 2020, según muestran los datos.

“Es fácil que los multimillonarios se entusiasmen con la baja delincuencia, pero cualquiera que viva en Miami sabe que eso no es necesariamente cierto”, dijo Billy Corben, quien dirigió la serie documental de Netflix Cocaine Cowboys: The Kings of Miami, que explora el auge de los narcóticos en la ciudad en la década de 1980.

El gobernador republicano de Florida y aspirante a presidente, Ron DeSantis, ha hecho del crimen un tema de conversación clave.

“Miras las ciudades de este país, están inundadas de delincuencia”, dijo DeSantis cuando anunció su carrera de 2024 con Elon Musk en Twitter el mes pasado. “En Florida, nuestra tasa de criminalidad está en su punto más bajo en 50 años”.

DeSantis se jacta de que las bajas tasas de criminalidad han ayudado a atraer a miles de personas a Florida, incluido el titán de los fondos de cobertura Dan Sundheim y Griffin, quienes donaron $ 18 millones a los candidatos conservadores de Florida, más de la mitad a DeSantis.

Mientras ciudades como Chicago y San Francisco luchan con tasas de criminalidad mucho más altas, el contraste con las partes más prósperas de Miami se vuelve aún más marcado.