Crisis bancaria en EU: Yellen advierte que se necesitarán más fusiones bancarias

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió a ejecutivos que podrían ser necesarias más fusiones bancarias a medida que la industria continúa navegando a través de una crisis en Estados Unidos.

De acuerdo con CNN, los comentarios de Yellen insinúan que los funcionarios de Joe Biden se “entusiasman” con la idea de las fusiones bancarias a pesar del escrutinio de la concentración corporativa por parte de la propia administración.

Estados Unidos atraviesa por la peor crisis bancaria desde 2008, marcada por una serie de quiebras bancarias, la caída de los precios de las acciones y la preocupación por el modelo de negocios.

Sobre el techo de la deuda, Janet Yellen afirmó que no elevar el límite de la deuda sería “catastrófico” para el sistema financiero, y reiteró que el asunto debe ser abordado sin demora.

Yellen “discutió la necesidad urgente de que el Congreso aborde el límite de la deuda y puso de relieve las reales y graves consecuencias de un default para el sistema bancario y la economía local y global”, señaló el Tesoro en un comunicado luego de la reunión de Yellen con más de una veintena de directores ejecutivos y otros ejecutivos convocados por el Bank Policy Institute.

Estaba programada la participación de Jamie Dimon, de JPMorgan Chase & Co; Jane Fraser, de Citigroup Inc; y Brian Moynihan, de Bank of America, en la sesión. El miércoles, importantes banqueros se reunieron con el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y otros legisladores en medio de conversaciones cada vez más intensas para abordar el límite de la deuda.

Durante la reunión del jueves, Yellen también discutió los recientes problemas del sector financiero y las medidas tomadas por los reguladores tras las quiebras de varios bancos regionales durante los últimos dos meses.

Yellen reafirmó la fortaleza y solidez del sistema financiero de Estados Unidos y “dejó en claro” que el Tesoro continúa monitoreando atentamente las condiciones en todo el sector bancario, señaló el Tesoro.

Con información de Bloomberg y CNN