Elecciones presidenciales en Argentina: ¿Quiénes se perfilan para suceder a Alberto Fernández?

En octubre de este año se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Argentina, y a cinco meses, los candidatos del oficialismo y la oposición aún no están definidos.

El peronismo, vertiente que representa el actual presidente, Alberto Fernández, aún busca a su candidato luego de que la actual vicepresidenta, Cristina Fernandez de Kirchner dijera que no competirá pese al ‘operativo clamor’ que sus seguidores venían desplegando desde hace meses.

“En este año 2023, se cumplen 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país. Sin embargo, una parte importante de la ciudadanía no se siente representada ni contenidas sus aspiraciones, en una democracia que se perdió en lo económico... No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal”, señaló la exmandataria en una carta.

Ante la negativa de Alberto Fernández de buscar extender su mandato durante otros cuatro años, la intención de voto del oficialismo se volcaría sobre el ministro de Economía, Sergio Massa, también la cabeza de la tercera fuerza de la coalición oficialista.

El problema que enfrenta Massa se relaciona con la situación económica que vive Argentina, ya que, de acuerdo con el consultor político, Carlos Fara, “ningún candidato es un gran candidato teniendo en cuenta la situación económica”.

El especialista señaló que “hoy logra más consenso interno Sergio Massa... pero le va a resultar complejo hacer campaña con esta situación económica”.

Del lado de la oposición destacan como precandidatos Horacio Rodríguez Larreta, alcalde de Buenos Aires, y Patricia Bullrich, exministra de Seguridad; ambos por Juntos por el Cambio; y rostros emergentes como el economista ultraliberal Javier Milei, de La Libertad Avanza, que gana adeptos con sus propuestas económicas y su discurso contra la clase política tradicional.

Larreta es uno de los principales críticos del gobierno de Fernandez, y quien señala al oficialismo por intentar esconder y ocultar el alza del costo de vida “como ha hecho con tantos otros problemas”.

Otro de los aspirantes es Milei, un economista ulraliberal que actualmente es diputado y maneja alternativas extremas contra la crisis económica de Argentina como la desaparición del Banco Central o la dolarización.

A su entender, la eliminación del organismo rector del sistema financiero argentino terminaría derivando en una dolarización que permitiría una economía más estable, ya que la divisa norteamericana es la más utilizada por la ciudadanía para operar.

Milei también es conocido por sus comentarios polémicos en torno a diversas situaciones políticas, así como la forma en la que se refiere al oficialismo, situación que le ha provocado seguidores opositores al peronismo, así como detractores debido a su discurso.

Bullrich es vista como la respuesta para los votantes que no pueden soportar las travesuras de Milei, no tolerarán a los peronistas y están impacientes con el enfoque cuidadosamente coreografiado de Larreta, su principal rival, ya que Milei es una figura emergente aún.

¿Cómo van las encuestas para las elecciones en Argentina?

Aún si un candidato definido, la encuesta de la Universidad de San Andrés señala que la oposición tiene mejor opinión cuidadana sobre el oficialismo en Argentina. Esta es la opinión positiva de cada aspirante:

Sergio Massa : 22 por ciento.

: 22 por ciento. Horacio Larreta : 37 por ceinto.

: 37 por ceinto. Patricia Bullrich : 40 por ciento.

: 40 por ciento. Sergio Massa : 34 por ciento.

: 34 por ciento. Cristina Fernández (fuera de la competencia): 22 por ciento.

Bullrich es la que mejor opinión tiene a corte de marzo, de acuerdo con datos recopilados por Bloomberg.

Sin embargo, los cinco aspirantes argentinos están “reprobados”, ya que su opinión negativa es superior, y los políticos del oficialismo son los peor calificados:

Sergio Massa : 66 por ciento.

: 66 por ciento. Horacio Larreta : 50 por ceinto.

: 50 por ceinto. Patricia Bullrich : 48 por ciento.

: 48 por ciento. Sergio Massa: 49 por ciento.

49 por ciento. Cristina Fernández (fuera de la competencia): 71 por ciento.

Aún no están definidos los candidatos para las elecciones presidenciales en Argentina; sin embargo, es posible que en las próximas semanas se establezca cómo se darán a conocer y si es que existen encuestas internas previas en los partidos para seleccionar a sus abanderados.

Con información de Bloomberg, AP y EFE.