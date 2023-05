Deuda de EU: Biden alista reunión con McCarthy para ‘destrabar’ techo

Joe Biden y Kevin McCarthy llegaron a un momento crucial en su lucha por el techo de la deuda: una reunión que corre el riesgo de consolidar su enfrentamiento en lugar de generar un avance en una crisis que ya desconcierta a los mercados.

El presidente recibirá al presidente de la Cámara de Representantes y a otros líderes del Congreso en la Casa Blanca este martes, con McCarthy, buscando recortes de gastos como condición para suspender o aumentar el límite de deuda y Biden presionando para separar los problemas y pidiendo un aumento del límite de deuda.

Lo que está en juego es más que solo política: un incumplimiento seguramente desencadenaría una liquidación del mercado y la Casa Blanca ha dicho que podría costar millones de empleos. Los mercados de letras del Tesoro revelaron la semana pasada una nueva aprehensión sobre la posibilidad de que no se paguen las deudas estadounidenses a principios de junio. Sin embargo, las expectativas para la reunión son bajas.

Biden ha dicho que planea mantener su promesa de no negociar sobre el techo de la deuda, argumentando que hacerlo sentaría un precedente peligroso que permitiría a los republicanos mantener a la economía de la nación como rehén sobre sus resultados políticos preferidos.

McCarthy, cuyo tenue control sobre una escasa mayoría republicana en la Cámara depende de atender los llamados conservadores para imponer recortes de gastos, sostiene que no hay otra opción. Su posición se vio reforzada durante el fin de semana cuando 43 republicanos del Senado, incluido el líder de la minoría Mitch McConnell, firmaron una carta en la que decían que no apoyarían un aumento limpio del techo de la deuda, lo suficiente como para garantizar que los demócratas no pudieran superar un obstruccionismo si ofrecían un acuerdo sin condiciones.

El juego dramático, y imperturbable, del pollo político que se desarrolla en Pennsylvania Avenue también ha provocado un nuevo examen de la acción ejecutiva novedosa, como Biden invocando la 14ª Enmienda que dice que la validez de la deuda pública de la nación no debe ser cuestionada.

Pero la Casa Blanca, ansiosa por atribuir la responsabilidad de la crisis al Congreso y evitar ceder influencia, pasó el fin de semana minimizando la posibilidad. Cuando se le preguntó a Biden durante una entrevista el viernes con MSNBC si estaba preparado para utilizar la Enmienda 14, dijo que “todavía no había llegado”.

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió el domingo que tal maniobra podría provocar una “crisis constitucional” y hacer poco para evitar daños económicos innecesarios. Los expertos económicos han advertido que tales maniobras legales no probadas no solo correrían el riesgo de que un tribunal anule el esfuerzo y arroje a la nación a una crisis fiscal inmediata, sino que también asustará a los inversores y aumentará los costos de endeudamiento para el gobierno.

“Tendremos una catástrofe económica y financiera que será nuestra propia creación y no hay acción que el presidente Biden y el Tesoro de Estados Unidos puedan tomar para evitar eso”, dijo Yellen en una entrevista con ABC News.

Si bien Biden y Yellen se negaron a descartar por completo la medida si las negociaciones fallaban, ambos enfatizaron su deseo en la reunión del martes de llegar a un acuerdo que establezca un mecanismo de negociación separado para el presupuesto federal.

Cada parte ha buscado apalancamiento desde enero, cuando el Tesoro comenzó a emplear las llamadas “medidas extraordinarias” para evitar incumplir el límite de deuda de 31,4 billones de dólares.

Biden publicó su presupuesto en marzo e instó a McCarthy a hacer lo mismo; en cambio, aprobó un proyecto de ley respaldado únicamente por republicanos que aumenta el techo de la deuda de Estados Unidos en 1.5 billones y exige 4.8 billones en recortes presupuestarios acumulativos durante 10 años, pero no tiene posibilidades de ser aprobado por el Senado.