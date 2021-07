Arrestan a Tom Barrack Jr., exrecaudador de fondos para Trump

Tom Barrack Jr., fundador de Colony Capital Inc. y ex principal recaudador de fondos para Donald Trump, fue arrestado bajo cargos de actuar como agente no registrado de un gobierno extranjero.

Barrack, de 74 años, fue arrestado en California el martes, según un comunicado del Departamento de Justicia.

Otros vinculados a Trump han sido acusados de violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros. Entre ellos se encuentran el exprincipal recaudador de fondos Elliott Broidy, el expresidente de la campaña de Trump, Paul Manafort; y el exasesor de seguridad nacional Michael Flynn. El abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, está siendo investigado por infracciones de FARA y ha negado haber actuado mal.

FARA, como se conoce, requiere que las personas en EU que actúan en nombre de un principal extranjero se registren como tales. Las sanciones por violar la ley varían desde una multa de 5 mil hasta hasta 5 años de prisión, según el Departamento de Justicia.