Elige el mejor regalo esta Navidad con Movistar

Aquí seguimos y aquí estamos esta Navidad con Movistar, en la época de sorprender a nuestros seres queridos y regalarles aquello que les haga felices, les sea útil y nos ayude a conectar con lo más importante.

Para ello es importante identificar qué quieres regalarles, y si es conexión total, Movistar es la opción. Solo es importante identificar que les funcionaría más y mejor: si es Recarga Movistar o ¿Qué Plan?, o también renovar su smartphone. Elige una de estas opciones para estar conectados siempre y en especial en esta temporada Navideña donde el consumo de datos aumenta para compartir con familia y amigos donde quiera que estés, al viajar o comprando en línea.

¿Y cuál es la mejor elección para disfrutar al máximo?

Elegir correctamente entre Recarga Movistar o ¿Qué Plan? no debe modificar tu experiencia de conectividad, elige de acuerdo a lo que tú o tu persona favorite necesite. Busca una oferta flexible que se adapte a tus necesidades, con la que mejor puedas administrar tu saldo, maximizar tus gigas y mantenerte conectado con todo lo que te mueve.

¿Cuál es tu estilo de vida? Puede que tu portafolio de Gigas y Apps sea diferente si eres amante de las redes sociales, si buscas más gigas para navegación constante, o usas tu smartphone para crear contenido, transmitir tus experiencias en vivo, e incluso trabajar a distancia.

Si quieres regalar horas de Tiktok y YouTube Ilimitado, cámbiate a Recarga Movistar desde $100 pesos y disfruta al máximo, ahora que, si prefieres tener navegación al máximo, contrata un plan Pro 25 con 50 gigas, YouTube Premium por 3 meses y 12 meses de Perplexity para tus consultas de IA por $297 pesos.

O si la opción es regalarles un smartphone, aprovecha la oportunidad y compra un dispositivo con Movistar y obtén un kit de regalo de batería portátil y Tripié, eso sí sería maximizar tu experiencia y comenzar a crear el mejor contenido. Además disfrutarás de los grandes descuentos en tus marcas favoritas,

Si lo que buscas es algo para tu emprendimiento, conoce las opciones que tienen Movistar Empresas, soluciones móviles y flexibles que se adaptan exactamente a lo que tu negocio necesita. Con planes desde $54 pesos, podrás escalar la conectividad de tu equipo.

¿Y si quieres recibir beneficios todo el tiempo?

Un elemento adicional para evaluar son los planes de lealtad y valor agregado para cada usuario. Movistar tiene un plan de lealtad que premia a sus clientes de Recarga Movistar y ¿Qué Plan? con recompensas a través de un programa de puntos por domiciliar pagos, recargas: por seguir y estar con Movistar. Acumula puntos y gana experiencias digitales de entretenimiento, herramientas de gestión y servicios personalizados.

Los beneficios de lealtad suelen ser parte de la experiencia de uso de la App de Movistar que apuesta por la flexibilidad y personalización de tus servicios en un par de clicks.