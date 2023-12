Stori lanza herramienta que permite al ahorro obtener el 15% de GAT Nominal ¿Cómo generar más rendimientos en tus ahorros? Stori Cuenta+ te ayuda, el aliado para incrementar rendimientos en tus ahorros

Stori, líder en la promoción de la inclusión financiera en México, en colaboración con Savvi Financieros, han dado un nuevo paso en la cultura de ahorro de los mexicanos. Con el lanzamiento, en colaboración con Savvi Financieros, de Stori Cuenta+, las personas podrán acceder a una cuenta de depósito a la vista en menor tiempo que una institución bancaria y con un 15% de GAT Nominal.

Mariana Villasuso, Public Policy Manager de Stori, explicó que ante la situación de ahorro en México, de los cuales solo 60% de las personas tiene una cultura del tema, pero solo 21% lo realiza a través de instrumentos formales como una cuenta bancaria que genera rendimientos, acorde a la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2021, es necesario impulsar iniciativas que promuevan el hábito para crecer como economía y tener mejor calidad de vida. Stori Cuenta+ buscará marcar esta diferencia.

“A través de Stori Cuenta+, los mexicanos no solo tendrán un instrumento que les ayude a generar ahorros, sino que disfrutarán del 15% GAT Nominal. Usualmente, el rendimiento que ofrecen los bancos tradicionales en cuentas de ahorro es del 2.70%, lo que genera pérdidas ante la inflación, algo que con nosotros no resulta así”, explicó Sergio Dueñas, General Manager de New Products en Stori.

Sin montos mínimos de apertura y sin tantos requisitos, los interesados pueden acceder a Stori descargando la aplicación para comenzar su camino de ahorro con los mejores rendimientos en la actualidad, sin requerir un monto mínimo guardado y sin salir de casa.

Por una cultura de ahorro

Marlene Garayzar, CGO y Co-Founder de Stori detalló que uno de los problemas por los cuales no se apertura una cuenta de ahorro y por el que 54% de los que ahora prefiere lo informal, se debe a los requisitos solicitados como tener un salario mínimo mensual en la cuenta o si no se sanciona con altos cobros de intereses, tener que pagar anualidades o comisiones, así como el tener pocos rendimientos, sobre todo en época de inflación donde gran parte de las personas están teniendo pérdidas en lugar de ganancias.

En cambio, con Stori Cuenta+, las personas pueden tener la seguridad que su dinero genera rendimientos y que a pesar de las condiciones que se puedan presentar, su monto estará seguro porque se cuenta con un fondo de protección de hasta 25,000 UDIS.

“En Stori la prioridad es la seguridad de nuestros clientes, de sus datos y dinero, por lo que nuestra operación siempre se basa en los más altos estándares de seguridad y con el respaldo de instituciones como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), que garantizan la eficacia y confiabilidad de la operación”.

De esta manera, resaltó Garayzar, el tema del ahorro en los mexicanos puede evolucionar. “Stori no detendrá sus esfuerzos hasta lograr que la inclusión y salud financiera en México avancen porque esa es la misión: fortalecer la igualdad de condiciones”.