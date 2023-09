Convocatoria abierta para aplicaciones: Sfer Ik Museion anuncia un nuevo premio de $100,000 y residencia artística en la Selva Maya

Vista aérea de SFER IK Museion en Francisco Uh May.

SFER IK Museion, un centro creativo interdisciplinario de AZULIK con sedes en Tulum y Uh May, lanza el PREMIO SFER IK, un nuevo premio para artistas con el objetivo de crear una obra utilizando inteligencia artificial. El artista ganador recibirá 100.000 dólares para desarrollar su obra de arte, así como una residencia de dos meses con acceso a recursos in situ en AZULIK Uh May, un complejo creativo en expansión que alberga varios talleres artesanos y un conjunto de nuevas instalaciones digitales y FabLab. También se ofrecerán residencias de arte a los ganadores del segundo y tercer premio.

La convocatoria abierta de solicitudes se realizará del 12 de septiembre al 17 de noviembre de 2023, y el ganador será seleccionado por un jurado internacional de destacados artistas y curadores y se anunciará durante la Semana del Arte de Miami. Impulsado por Roth, fundador y CEOde AZULIK, y bajo la dirección delDirector Creativo de SFER IK MarcelloDantas, el premio estará abierto a artistas internacionales de todas las disciplinas para crear un trabajo integrado en AI que aborde temas de biodiversidad, colaboración entre especies, conocimiento ancestral, y la integración armoniosa de la ciencia, la tecnología y la naturaleza. El propósito de la convocatoria abierta es crear una oportunidad para que los artistas generen obras de arte nuevas y atrevidas que ampliarán los límites de la tecnología y sus prácticas artísticas dentro del entorno natural de la selva maya. Las propuestas se evaluarán en función de varios factores, incluida la integración de la AI por parte del artista, la aplicación de los temas y la viabilidad de realizar el trabajo, que finalmente se exhibirá en el próximo museo al aire libre de SFER IK en Tulum. El Premio SFER IK es parte del apoyo continuo de AZULIK a la cultura mientras se prepara para lanzar nuevos museos en Tulum (frente a la aclamada propiedad AZULIK) y AlUla, Arabia Saudita. Los artistas pueden enviar propuestas visitando www.sferik.art/award

SFER IK es un centro de artes interdisciplinario ubicado en el antiguo pueblo maya de Uh May, a media hora de Tulum, México. Un ejemplo de arquitectura biomorfica, SFER IK fue diseñado para incorporar la naturaleza que lo rodea, entretejiendo a la perfección árboles nativos, enredaderas y vida silvestre natural, construido únicamente con materiales sostenibles de origen local.

Espacio de trabajo del FabLab de AZULIK en la selva maya.

Adoptando un modelo de compromiso comunitario tanto con el arte como con la naturaleza, SFER IK está situado dentro de un complejo creativo de 4 hectáreas conocido como AZULIK Uh May “City of Arts”, distinto del famoso hotel AZULIK y

del espacio independiente de SFER IK en Tulum. La tribu AZULIK en Uh May, alrededor de la cual se sitúa SFER IK Museion, abarca talleres de artesanos locales, una empresa de producción de medios (Roth Productions), estudios de arquitectura y diseño de interiores (Roth Architecture y Roth Design) y mucho más. El complejo se ha convertido en un sitio autosuficiente, impulsado por los artesanos locales en su núcleo. Un conjunto de nuevas instalaciones de innovación y desarrollo denominado FabLab brindará al artista residente acceso a lo último en tecnologías de vanguardia para construir su trabajo integrado con AI, incluido un Mat Lab, impresoras 3D, máquinas de termoformado, cortadoras láser, y un brazo robótico de 6 ejes.

“SFER IK es un espacio completamente único para crear y experimentar el arte”, dice Marcello Dantas, Director Creativo de SFER IK. “El artista seleccionado tendrá la experiencia singular de una inmersión total en el mundo natural mientras aprovecha lo último en tecnologías digitales de vanguardia. Mi visión para este premio es brindar una oportunidad a los artistas para crear trabajos que no podrían concebirse en ningún otro contexto”.

“El arte es la manera de reconectarnos con la naturaleza, con nosotros mismos, con nuestra memoria ancestral. La tecnología ha acompañado al arte desde el principio, cuando un antepasado trazó por primera vez una línea en la arena con un palo para representar algo que veía en el cielo o en la matrix de su mente”, dice Roth, fundador y CEO del grupo AZULIK. “La AI es la evolución del palo. En última instancia, el papel del arte sigue siendo el mismo con cualquier herramienta que utilicemos. Como siempre, a dónde nos lleve este paso dependerá del corazón que guíe la herramienta”.