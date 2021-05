Conferencia Think 2021: IBM anuncia innovadoras capacidades de nube híbrida e inteligencia artificial

IBM anunció este miércoles avances en inteligencia artificial (IA), nube híbrida y computación cuántica en su conferencia Think.

Las innovaciones destacan el papel de IBM en ayudar a sus clientes y asociados a acelerar sus transformaciones digitales, regresar al trabajo de manera más inteligente y construir ecosistemas estratégicos que pueden generar mejores resultados de negocio.

“Miraremos en retrospectiva a este año y al anterior como el momento en que el mundo entró en el siglo digital con toda su fuerza”, señaló Arvind Krishna, IBM Chairman and CEO.

“De la misma manera que el siglo pasado electrificamos fábricas y máquinas, usaremos la nube híbrida para infundir IA en software y sistemas en el siglo XXI. Y una cosa es segura: este es un futuro que debe construirse sobre la base de una profunda colaboración de la industria. Nadie entiende esto mejor que IBM, y esa es una de las razones por las que estamos impulsando la inversión en nuestro ecosistema de asociados. También en Think 2021, presentamos nuestras últimas innovaciones de inteligencia artificial y nube híbrida, las mismas tecnologías que sirven como los componentes básicos de una nueva arquitectura de TI para las empresas.”

IBM apuesta por la nube híbrida y la inteligencia artificial porque entendemos que las empresas necesitan un camino claro y creíble para modernizar sus sistemas de misión crítica. Un nuevo estudio de IBM sobre la adopción de IA en los negocios revela que el imperativo de incorporar la IA en procesos de negocios se ha vuelto más urgente durante la pandemia.

De los profesionales de TI encuestados, el 43 por ciento comentó que sus empresas habían acelerado su implementación de IA. Y casi la mitad de los profesionales de TI globales encuestados dijeron que evalúan a proveedores de IA en gran medida por su capacidad de automatizar procesos. Es por ello que IBM ha realizado una fuerte inversión en construir capacidades de IA enriquecidas y potentes para los negocios.

Ya estamos ayudando a miles de clientes en todas las industrias a transformar sus negocios con el poder de nuestra plataforma de nube híbrida e inteligencia artificial. Las siguientes innovaciones están diseñadas para equipar a las empresas para la siguiente etapa en sus viajes digitales:

Nuevas capacidades que reúnen datos e inteligencia artificial

· IA para ayudar a automatizar cómo los clientes acceden, unifican y administran datos en cualquier lugar, con Cloud Pak for Data: se trata de una capacidad innovadora en Cloud Pak for Data que utiliza IA para ayudar a los clientes a obtener respuestas a consultas distribuidas hasta 8 veces más rápido que antes y a casi la mitad del costo de otros data warehouses. AutoSQL (Structured Query Language) automatiza la forma en que los clientes acceden, integran y administran los datos sin tener que moverlos, independientemente de dónde residan o cómo se almacenen. AutoSQL resuelve uno de los puntos débiles más críticos a los que se enfrentan los clientes cuando buscan reducir la complejidad en la curadoría de datos para la IA y eliminar el alto costo de movilizar datos, y en paralelo revela conocimientos ocultos para realizar predicciones más precisas impulsadas por la IA.

Con el lanzamiento de AutoSQL, IBM Cloud Pak for Data ahora incluye el data warehouse en la nube de mayor rendimiento del mercado (basado en nuestro estudio de evaluación comparativa), que puede ejecutarse en forma fluida en cualquier entorno de múltiples nubes híbridas -que incluye nubes privadas, on-premises y públicas. AutoSQL será una de varias tecnologías novedosas integradas en una nueva estructura de datos en Cloud Pak for Data. La nueva estructura de datos inteligente automatizará tareas complejas de gestión de datos mediante el uso de inteligencia artificial para descubrir, comprender, acceder y proteger datos distribuidos en múltiples entornos, y simultáneamente unificará fuentes de datos dispares en una base fundacional común. Para más información, lea el blog (en inglés): Cinco cosas que debe saber sobre Cloud Pak for Data y New Data Fabric.

Watson Orchestrate. (IBM)

· Watson Orchestrate ayuda a profesionales a automatizar el trabajo para aumentar la productividad: Watson Orchestrate es una nueva capacidad de IA interactiva diseñada para aumentar la productividad personal de los profesionales de las organizaciones en las áreas de ventas, recursos humanos, operaciones y más. Debido a que su uso no requiere habilidades de TI, Watson Orchestrate permite a los profesionales iniciar el trabajo de una manera muy humana, utilizando herramientas de colaboración como Slack y el correo electrónico en lenguaje natural. También se conecta a aplicaciones comerciales populares como Salesforce, SAP y Workday.

Watson Orchestrate utiliza un potente motor de IA que selecciona y secuencia automáticamente las habilidades pre-empaquetadas necesarias para realizar una tarea y se conecta con aplicaciones, herramientas, datos e historial sobre la marcha. Esto puede ayudar al personal a realizar tareas rutinarias con mayor agilidad, como programar reuniones u obtener aprobaciones, así como tareas más críticas, como preparar propuestas o planes de negocios. Watson Orchestrate es la última capacidad de automatización impulsada por IA de IBM diseñada para ayudar a las personas a recuperar una cantidad significativa de su tiempo para concentrarse en tareas más estratégicas. Fue desarrollado en IBM Research y ahora está disponible en versión preliminar como parte de IBM Automation Cloud Paks y se espera que esté accesible de manera general a finales de este año. Para más información, lea el blog (en inglés): Cinco cosas que debe saber sobre Watson Orchestrate.

Nueva IA transforma cómo las empresas desarrollan, implementan y operan la tecnología y modernizan las aplicaciones

· Mono2Micro ayuda a eliminar problemas en la migración a la nube: IBM agregó una nueva capacidad en WebSphere Hybrid Edition que permite a las empresas optimizar y modernizar sus aplicaciones para la nube híbrida. IBM Mono2 Micro utiliza IA desarrollada por IBM Research para analizar aplicaciones de grandes empresas y dar recomendaciones sobre cómo adaptarlas mejor para migrar a la nube. Puede simplificar y acelerar un proceso propenso a error, lo cual puede reducir costos y maximizar el retorno sobre la inversión. IBM Mono2Micro es uno de los productos y servicios impulsados por IA de IBM que pueden acelerar la migración a la nube. Para más información, lea el blog (en inglés): IBM Mono2Micro: Tres cosas que debe saber.

Marcas líderes adoptan soluciones de nube híbrida e IA de IBM

· EY e IBM crean un Centro de Excelencia de Servicios Financieros para la Nube Híbrida: EY e IBM han establecido un Centro de Excelencia que ofrece nuevas soluciones de nube híbrida abierta creadas con Red Hat OpenShift para IBM Cloud for Financial Services. Las soluciones se centrarán en el cumplimiento normativo, la confianza y la seguridad digitales, aprovechando la tecnología de IBM y la experiencia de EY trabajando con instituciones financieras para impulsar la transformación digital y acelerar la adopción de la nube. Se diseñarán para abordar los requisitos específicos y en evolución de las organizaciones de servicios financieros a medida que hacen la transición a la nube y transforman los procesos de negocio. IBM Cloud for Financial Services incorpora estándares regulatorios y de cumplimiento, y ofrece un entorno altamente seguro para que las instituciones de servicios financieros realicen transacciones con sus socios tecnológicos y clientes. Para más información, lea el comunicado de EY (en inglés): EY e IBM anuncian la creación del Centro de excelencia para ayudar a acelerar la transformación digital de las instituciones de servicios financieros.

(Shutterstock)

IBM trae la computación cuántica un paso más cerca del uso cotidiano

Qiskit Runtime Software aumenta la velocidad de procesamiento de circuitos cuánticos por 120: IBM está haciendo que sea más rápido y más fácil para los desarrolladores usar software cuántico con la introducción de Qiskit Runtime. Este software se encuentra en contenedores y alojado en la nube híbrida, en lugar de ejecutar la mayor parte de su código en la computadora del usuario. Junto con mejoras tanto en el software como en el rendimiento del procesador, esto permite que Qiskit Runtime aumente 120 veces la velocidad de los circuitos cuánticos, los componentes básicos de los algoritmos cuánticos. Qiskit, el marco de código abierto desarrollado por IBM para la computación cuántica para una comunidad global de desarrolladores, tiene como objetivo hacer que la computación cuántica sea accesible para todos. Al introducir Qiskit Runtime, IBM permite que los sistemas cuánticos ejecuten cálculos complejos, como modelos químicos y análisis de riesgos financieros, en horas, en lugar de varias semanas. Para mostrar el poder del software, IBM demostró recientemente cómo la molécula de hidruro de litio (LiH) podría modelarse en un dispositivo cuántico en 9 horas, cuando antes tomaba 45 días. Este tipo de mejora es clave para escalar la computación cuántica hacia nuevos casos de uso. Para más información, lea el blog (en inglés): IBM Quantum ofrece aceleración 120 veces mayor para cargas de trabajo cuánticas con Qiskit Runtime.

Los anuncios realizados durante el evento Think de hoy se producen pocos días después de que IBM presentara el primer chip de dos nanómetros del mundo que permitirá una computación más rápida y eficiente desde el centro de datos hasta los bordes (edge); Cloud Engine una plataforma front-end que puede ayudar a los desarrolladores a implementar rápidamente aplicaciones nativas de la nube sin tener que adquirir nuevas habilidades o configurar código complejo; Spectrum Fusion, una versión completamente en contenedores del software de protección de datos y almacenamiento de IBM, diseñada para proporcionar una forma simplificada de descubrir datos de toda la empresa; y la alianza de IBM con Zscaler en Zero Trust, donde IBM Security Services combina la tecnología de Zscaler y la experiencia de IBM para ayudar a los clientes a adoptar un enfoque de extremo a extremo del servicio de acceso seguro (SASE), que combina la autenticación y el permiso para brindar mejoras de seguridad y privacidad.

Para ver todos los anuncios globales realizados en Think 2021, haga clic aquí.