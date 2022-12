Seleccionados de Argentina reaccionan a su triunfo: De las lágrimas a la seña obscena de ‘Dibu’

Argentina rompió una racha de 36 años sin ganar un Mundial, el equipo dirigido por Lionel Messi se desbordó entre emoción, ovaciones y lágrimas en la cancha del Estadio de Luisail.

El equipo albiceleste logró su tercer título mundial después de ganar a Francia en la final del Mundial de Qatar 2022, tras empatar 3-3 en el tiempo reglamentario y 4-2 en la tanda de penaltis.

Lionel Messi

El astro ganador del Balón de Oro en Qatar 2022 celebró en la cancha abrazando a sus hijos y al recibir su trofeo también aprovechó para besar la copa.

‘La Pulga’ anotó en todas las fases de Qatar 2022 (fase de grupos, octavos de final, cuartos de final, semifinal y final), y se quedó a otro tanto de anotar al máximo anotar del torneo.

Lionel Messi de Argentina celebra con su familia hoy, tras ganar el Mundial de Fútbol Qatar 2022 hoy, ante Francia en el estadio de Lusail. (Foto: EFE/ Alberto Estevez).

Lionel Messi recibe el trofeo del presidente de la FIFA Gianni Infantino (i) y el jeque Tamim bin Hamad Al Thani (c), el emir de Qatar, después de ganar la final de la Copa Mundial de la FIFA 2022 (Foto: EFE/EPA/Ronald Wittek).

Rodrigo de Paul

El centrocampista argentino Rodrigo de Paul declaró este domingo, tras ganar la final del Mundial de Qatar 2022, que el sufrimiento es lo que marcó a la Albiceleste para imponerse en este torneo.

Rodrigo De Paul comentó a la televisión pública de su país: “Sufrimos mucho, pero qué bien que se siente. Nacimos para sufrir, esto es lo que a nosotros nos curte. Vamos a sufrir toda la vida”.

Agregó que los argentinos habían sido “justos ganadores”, ya que, para alzarse con el título, “hay que ganarle al último campeón” y eso es lo sucedido en el encuentro de este domingo contra Francia.

Con lágrimas en los ojos, el jugador del Atlético de Madrid comentó que no podía “explicar” la “alegría” que estaba viviendo y expresó su “amor” por “todos los argentinos”: “Llevamos la bandera siempre a todos lados; ojalá estén tan felices como estamos”.

Rodrigo De Paul de Argentina celebra hoy, tras ser campeones del mundo en la final del Mundial de Fútbol Qatar 2022 entre Argentina y Francia en el estadio de Lusail. (Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni). (Juan Ignacio Roncoroni/EFE)

Emiliano Martínez

Emiliano Martínez, quien fue reconocido con el Guante de Oro de la Copa Mundial de Qatar comentó.

“Lo teníamos controlado y dos tiros de vuelta y nos empatan el partido. Dijimos que era el destino sufrir. Nos ponemos 3-2, nos cobran otro penal, lo meten, casi nos meten dos goles, gracias a Dios saqué ese pie”, dijo a la Televisión Pública de su país.

“Viví los penales tranquilo. Otra vez me patearon tres veces y me hicieron tres goles. Pero creo que después hice todo bien. Salí de un lugar muy humilde y de joven me fui a Inglaterra. Le quiero dedicar esto a mi familia”, dijo minutos después de finalizar el partido.

Sin embargo, dejó una imagen polémica cuando fue a recoger su premio del Guante de Oro.

EN LA IMAGEN QUE OPACA LOS FESTEJOS DE ARGENTINA 🙄



La fina celebración de Dibu Martínez al recibir el 'Guante de Oro' #FOXSportsenQatar pic.twitter.com/HDNJIMIKUy — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 18, 2022

Enzo Fernández

Por su parte, Enzo Fernández, centrocampista internacional argentino de 21 años que también ganó el premio de mejor jugador joven en Qatar 2022, describió lo que significa para él ganar un Mundial:

“Tengo un don de estar acá y ganar un Mundial con mi país que no tiene precio, no hay nada más lindo que esto, con mi familia en la grada, con mi mujer, mi hija, mis hermanos, mis padres, todos viéndome es algo que no olvidaré nunca y se queda para siempre en mi corazón”, aseguró a las televisiones con derechos tras ganar la final a Francia en la tanda de penaltis.

“Se lo dedico a mi familia, estaban todos en la tribuna tras un viaje que les agradezco”, dijo entre lágrimas.

El ganador del premio al Jugador Joven de la FIFA 2022, el argentino Enzo Fernández, el ganador del premio al Mejor Jugador de la FIFA 2022, el argentino Lionel Messi, el ganador del Guante de Oro de la FIFA 2022, el argentino Emiliano Martínez, y el ganador de la Bota de Oro de la FIFA 2022, Kylian Mbappé, posan con sus trofeos tras la final de la Copa Mundial de la FIFA 2022 (Foto: EFE/EPA/Friedemann Vogel).

Leandro Paredes

Leandro Paredes, centrocampista del PSG, realizó un papel clave con los más jóvenes para que se adaptaran con rapidez y no les pesase la responsabilidad: “Era muy importante que los jóvenes que entraban estuviesen tranquilos y lo hiciesen bien. Les sobra responsabilidad, tanto a Enzo como a Mac Allister y lo hicieron de la mejor manera. Ahora solo tienen que seguir creciendo”.

Asimismo, recordó a jugadores que no pudieron estar entre los convocados para el Mundial y el camino hacia el éxito que recorrió Argentina: “Fue un proceso muy largo, más de cuatro años y medio, mucha gente se quedó sin jugar el Mundial por lesiones y entró gente nueva que lo hizo muy bien. Estamos orgullosos de ellos”, dijo Paredes.

“Estoy feliz, es difícil explicar lo que estamos viviendo al hacer realidad un sueño. Uno piensa en su familia que te apoya siempre. Estamos orgullosos. Va a ser difícil creer lo que hemos logrado tras tantos años”.

Con información de EFE.