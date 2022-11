Esta es la final del Mundial que apostó ‘Canelo’ Álvarez; ¿Cuánto dinero invirtió y a quiénes?

Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha sido un protagonista no esperado del Mundial de Qatar 2022 en México y el mundo después de su amenaza a Lionel Messi, de pelearse en Twiter con el futbolista argentino Sergio ‘Kun’ Agüero y de apostar dinero por la Selección Mexicana y a los finalistas del torneo.

La polémica con el boxeador tapatío comenzó cuando manifestó su molestia por un video en redes sociales en el que Messi desplaza con el pie un jersey del Tricolor que tenía en el suelo. “¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Que le pida a Dios que no me lo encuentre”, tuiteó.

‘Canelo’ insiste en criticar a Messi por video con playera de México

Aunque ‘Kun’ Agüero y otros futbolistas como el español Cesc Fábregas y los mexicanos Miguel Layún, Alan Pulido y Andrés Guardado ya le explicaron que es común en el futbol que los jugadores pongan las playeras sucias en el suelo de los vestidores, ‘Canelo’ se mantiene firme en su postura.

El campeón del mundo de peso supermediano dijo en el programa Qué importa el Mundial de Imagen TV que no le interesa ni siquiera una justificación del propio Messi ya que considera una falta de respeto para un país el simple hecho de tener el jersey en el suelo y él siempre defenderá a México.

“Lo que yo dije, esa es la persona que soy. No ando con rodeos. Siempre voy a defender mi patria [...] Me vale mad... si Messi dice una cosa o dice otra, si me dicen que no pasó eso, no me importa [...] Mi patria es lo más bonito que tengo y siempre la voy a defender, aunque un mexicano siempre es el peor enemigo de otro”, comentó el púgil.

‘Canelo’ apostó a la final del Mundial que ‘predijeron’ los Simpsons

Saúl Álvarez también volvió a confesar que apostó a que la Selección Mexicana jugará la final del Mundial de Qatar porque le tiene fe, aunque no apostó que la ganará y tampoco le invirtió mucho dinero, porque no es tonto.

“Yo no sé mucho de futbol, pero yo aposté que México estaba en la final y que Portugal iba ser campeón del mundo. Para que vean lo que creo en mi país. Tampoco es como que le aposté mucho porque pend... no soy. Aposté poco para ganar mucho”.

Casualmente, Los Simpson ‘predicen’ una final de un campeonato mundial de futbol entre México y Portugal en el capítulo 5 de la novena temporada, en 1997.

Los Simpsons también predijo el partido entre México vs Portugal en la Copa Confederaciones. pic.twitter.com/XN3GKVGjft — SOLOFÚTBOLMEMES⚽ (@SoloFutbolMemes) June 17, 2017

‘Canelo’ también confesó que solamente ha acudidos dos veces al estadio para un partido de la Selección Mexicana, pero nunca se pierde sus juegos en Copas del Mundo. Dijo que ante Argentina le pareció “muy pobre el ataque, muy mediocre” a pesar de tener buenos jugadores, pero “hay que conformarse con lo que hay y seguir creyendo” en el Tricolor.