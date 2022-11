Mundial Qatar 2022: ¿Qué selecciones faltan de revelar su lista definitiva de convocados?

Gerardo Martino es uno de los directores técnicos que no ha entregado la lista de los convocados a Qatar 2022 (Foto: EFE)

La fecha límite que puso la FIFA para que las 32 selecciones que disputarán Qatar 2022 den su lista definitiva de futbolistas convocados es el próximo lunes 14 de noviembre, por lo que técnicos como Gerardo ‘Tata’ Martino están viviendo las últimas horas para definir al equipo a pocos días del inicio de la Copa del Mundo.

Por primera vez será un país de Medio Oriente el que reciba el torneo más importante del futbol al final de año, por las altas temperaturas que se alcanzan en las fechas que tradicionalmente se realiza. Después de que se adelantara un día la organización, será del 20 de noviembre al 18 de diciembre cuando los equipos lo den todo en la cancha.

¿Cuáles son las selecciones que faltan de dar su lista de convocados?

México encabeza la lista de los conjuntos que no han dado a conocer sus convocados y es el único del Grupo C –que comparte con Argentina, Polonia y Arabia Saudita– que no lo ha hecho en espera de la posible recuperación de Raúl Jiménez.

Los 26 seleccionados se unirán a figuras como Lionel Messi, Robert Lewandowski, Neymar, Dani Alves, Harry Kane, Joshua Kimmich, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema o Kylian Mbappé, que representan a conjuntos como Argentina, Inglaterra, España, Alemania, Francia, Bélgica, Brasil y Portugal.

El partido inaugural estará a cargo de Qatar y Ecuador, otro de los faltantes en anunciar a los deportistas que harán el viaje, en el estadio Al Khor con capacidad para 60 mil espectadores. Se completan con Canadá –el entrenador John Herdman planea esperar al domingo–, Túnez, Irán y Ghana.

El concierto que formaría parte de la ceremonia previa estaría musicalizado por la cantante colombiana Shakira, a quien se sumarían Dua Lipa, la agrupación de K-pop BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Nora Fatehi y Patrick Nnaemeka Okorie.