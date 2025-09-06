Canacope Monterrey y Bahía Escondida se aliaron para impulsar turismo en Santiago, NL

La Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Servicios y Turismo de Monterrey (CANACOPE) firmó una alianza con Bahía Escondida, con el objetivo de promover la salud y bienestar de los colaboradores de sus empresas afiliadas, así como impulsar el desarrollo económico y turístico de Santiago, Nuevo León (NL).

Como parte del convenio, se implementará el programa “Bienestar Natural Empresarial”, el cual busca reducir el estrés laboral mediante actividades al aire libre y en contacto con la naturaleza. Este esfuerzo contará con el respaldo del Centro de Entrenamientos y Oficios de CANACOPE SERVYTUR Monterrey y Bahía Escondida.

“Así, no solo fomentamos la salud física y emocional de los colaboradores, sino que reforzamos nuestra alianza como modelo de innovación sustentable y bienestar empresarial”, destacó Catalina Domínguez Estrada, presidenta de la cámara.

El convenio también contempla la realización de mercados artesanales y villas temáticas, como villas navideñas, donde emprendedores locales podrán exhibir y vender productos naturales y artesanales.

“Este acuerdo representa un paso trascendental en nuestro compromiso con el emprendimiento, la artesanía de la localidad y el turismo de NL, consolidando a Canacope como una cámara cercana a las necesidades de los pequeños empresarios”, añadió Domínguez Estrada.

La firma se llevó a cabo con la participación de más de 20 empresarios afiliados a Canacope Monterrey, siendo suscrito por Catalina Domínguez y Aurelio Alejandro Garza Elizondo, en representación de Bahía Escondida. También estuvieron presentes Rubén Beltrán, director comercial de Bahía Escondida, y Guadalupe Bautista, como facilitadores de la vinculación.

Con esta alianza, Bahía Escondida se integra formalmente como miembro de Canacope, abriendo la puerta a futuros proyectos que fortalezcan la red empresarial y la proyección turística de Santiago y la región.