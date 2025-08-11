TecSalud realiza la primera cirugía robótica cardíaca mitral en México

El Hospital Zambrano Hellion de TecSalud hizo historia en la medicina nacional al realizar la primera cirugía robótica de reparación de válvula mitral en México, un procedimiento mínimamente invasivo que representa un avance decisivo en la cardiología del país.

La intervención fue encabezada por el Dr. Luis Arturo Ramírez Valdivia, director de Trasplantes Cardiotorácicos de TecSalud, y contó con la colaboración de un equipo multidisciplinario.

La operación corrigió una insuficiencia mitral severa —condición en la que la válvula no cierra adecuadamente— mediante valvuloplastia asistida por robot, técnica que permite mayor precisión y menor tiempo de recuperación.

El sistema robótico utilizado ofrece visión tridimensional y rango de movimiento superior al de la mano humana, lo que facilita la reparación de la válvula sin necesidad de una esternotomía (apertura total del tórax).

Este abordaje reduce riesgos, acorta la estancia hospitalaria y mejora la calidad de vida del paciente.

En este caso, un hombre de 54 años con antecedentes de neumonía y falla cardíaca aguda también presentaba obstrucciones coronarias.

Por ello, el equipo implementó un tratamiento híbrido: primero se intervino en hemodinamia para reparar las arterias y después se realizó la cirugía robótica.

Valdivia destacó que este tipo de procedimientos ya se efectúan en centros de excelencia a nivel mundial, pero su llegada a México marca “un antes y un después” para la cirugía cardíaca del país.

TecSalud prevé que esta tecnología pueda aplicarse próximamente a otros tipos de cirugías cardiovasculares, consolidando a Monterrey como un polo de innovación médica en América Latina.