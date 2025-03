Contrataría más personal 30% de empresas del Noreste

Durante el segundo trimestre del año se espera que el 30 por ciento de las empresas de la región Noreste del país incrementen la contratación de personal, por debajo del 33 por ciento de la tendencia neta de empleo esperado a nivel nacional, señaló Fernando Bermúdez, director de relaciones institucionales de ManpowerGroup

Pese a que este porcentaje de la región es el menor nivel de los últimos trimestres, por lo que se ubica en el cuarto lugar en el país, cuando en el primer trimestre de este año y el tercero del año pasado lideró estas expectativas en el país con 43 y 41 por ciento respectivamente, el directivo dijo que esta tendencia esperada es positiva.

“Un 30 por ciento de intenciones de contratación no es malo, es cierto que era una regiones que estaban a lo mejor en el top tres y hoy no lo está, pero no creo que sea por un desempeño negativo en el Noreste como tal, sino porque otras regiones han repuntado más”, dijo Bermúdez.

“Este porcentaje está muy cercano del promedio nacional, que es un 33 por ciento, en el caso de Nuevo León, por ejemplo, ha habido una creciente inversión en infraestructura, parques industriales que se han estado desarrollando también por parte de empresas inmobiliarias, sí hay movimiento, si hay dinamismo, por lo que el 30 por ciento no es negativo”, agregó.

En cuanto a nivel nacional, Bermúdez comentó que el 46 por ciento de las empresas espera contratar más personal, 13 por ciento espera reducirlo, 36 por ciento planea no hacer cambios y cinco por ciento no sabe aún que medidas tomará en este sentido, por lo que la tendencia neta de empleo es de 33 por ciento.

“Se observa por parte de los empleadores una expectativa de contratación positiva, pero con un crecimiento moderado por sectores, que podría traducirse en un comportamiento estable de forma general, ya que no baja respecto al primer trimestre, pero tampoco tiene un fuerte pico de incremento”, comentó.

Dijo que los empleadores aún requieren de personal para atender sus operaciones actuales y cumplir con sus objetivos de negocio de este año, por lo que a la espera de cómo se desarrolle el ambiente macroeconómico las operaciones existentes siguen demandando talento.

Señaló que los sectores que esperan contratar más personal es el de transporte, logística y automotriz, pues el 49 por ciento de ellas así lo mencionó en la encuesta; en segundo lugar, con el 42 por ciento, están las empresas de ciencias de la vida y la salud; en tercero, con 40 por ciento, las de finanzas y bienes raíces; y en cuarto sitio la de servicios y bienes de consumo, con 39 por ciento.

“En cuanto al pronóstico de crecimiento del empleo para el segundo trimestre a nivel nacional estamos estimando hasta 90 mil empleos, que eso también tiene una relación con la expectativa, con la proyección de generación de empleo a nivel anual, que si avanzamos podemos verlo”, destacó.

“En el caso siempre hablamos de pronóstico de Banco de México y el nuestro, y más o menos hacemos comparativas, en el caso del Banxico han ajustado su pronóstico de crecimiento de empleo para este año hasta hace poco estaban hablando de entre 350 mil y 550 mil nuevos empleo para este año, pero lo han ajustado a entre 220 mil y 420 mil. En nuestro caso estamos hablando de entre 200 mil y 350 mil, somos un poco más conservadores dado el nuevo panorama y contexto actual”, explicó.