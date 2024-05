Debe NL resolver reto para capitalizar nearshoring

Aunque ha desarrollado diversas obras de infraestructura y programas de capacitación laboral, Nuevo León (NL) debe resolver exitosamente los retos que enfrenta para entonces así poder lograr atrapar el nearshoring.

Un grupo de diversos especialistas señalaron que NL debe crear condiciones que favorezcan a las empresas que planean llegar, pero que sean sostenibles en el tiempo.

Miguel Zárate, socio fundador de Zárate Abogados, dijo que falta infraestructura en municipios periféricos del estado y hay muchas áreas de oportunidad en los instrumentos de planeación de desarrollo urbano, ya que no están adecuados para una pronta respuesta por motivo del nearshoring.

“De que me sirve poner una planta de 10 mil empleos en Salinas Victoria si no tengo donde recibirlos, no tengo movilidad, ni hospitales, escuelas”, refirió durante su participación en el Foro Internacional IMEF Monterrey 2024.

Por su parte, Iván Rivas, secretario de Economía estatal, señaló que si bien NL no es el estado más barato, las empresas llegan por la productividad y la competitividad del capital humano.

Defendió las acciones que el gobierno estatal ha llevado a cabo en materia de agua potable y de movilidad, y destacó que empresas como Lego, Polaris, Carrier y Mattel, que algunas de ellas tienen aquí su planta más grande del mundo siguen expandiéndose.

En este punto, Zárate comentó que las obras que se realizan en NL están semi abandonadas por el déficit de 40 por ciento de mano de obra en el sector de la construcción.

Y referente a las industrias que están expandiéndose indicó que: “Las empresas que mencionó aquí el secretario como Lego, Mattel y Carrier datan de 1984 y llegaron antes del nearshoring, y este fenómeno les llegó como anillo al dedo ya que están rodeadas de infraestructura y van a seguir invirtiendo”.

En tanto, César Cadena, presidente del Clúster Energético de Nuevo León, dijo que es tema de competencia federal, todo el gremio está prácticamente paralizado porque no se pueden hacer inversiones ni siquiera a largo plazo, y las inversiones, ante la poca certeza jurídica, tienen realmente una vigencia de 24 horas porque no se sabe que cambios se suscitarán mañana.

Calificó el periodo de la actual administración federal como la contra reforma energética ya que se hizo un cambio en la ley de hecho y no de derecho, es decir, que no se logran las reformas constitucionales.