Hugo René Ortiz: SAT, quiero ver más allá de lo evidente

Seguramente al leer el título se acordó de las caricaturas de los Thundercats cuando León-o levantaba la espada del augurio y pronunciaba: “Espada del augurio, quiero ver más allá de lo evidente”. O quizás si es de una época más reciente pensó en un aparato tecnológico que le permita acceder a una realidad virtual o algo similar. Sin embargo, en esta ocasión me refiero a los visores que el SAT tiene disponibles para los contribuyentes donde refleja de manera resumida cierta información como son los ingresos, deducciones personales, entre otros.

Desde los ojos del SAT los Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI) son un reflejo de la vida económica de los contribuyentes, a través de ellos el SAT se entera sobre el qué, cómo, cuándo y dónde de las operaciones financieras realizadas por un determinado contribuyente.

Los visores no son otra cosa que los CFDI clasificados y ordenados de acuerdo con ciertos criterios con un objetivo en particular. Por ejemplo, el visor de comprobantes de nómina permite visualizar los CFDI de nómina que recibió un contribuyente, muestra conceptos como: salarios, aguinaldo, prima vacacional, impuesto sobre la renta y las cuotas de seguridad social, entre otros.

La información que el SAT muestra en este visor es la misma que utiliza para precargarla en la declaración anual. Así que al consultarlo puede validar que su nómina este al día y tendrá certeza sobre la información que aparezca precargada en su declaración anual.

Otro de los visores útiles es el de las deducciones personales, al consultarlo podrá conocer cuáles de sus erogaciones cumplen con los requisitos para ser consideradas como deducciones personales, pero esto no quiere decir que sean deducciones personales. Se lo explico a través del siguiente ejemplo, digamos que usted paga tres pólizas de seguro de gastos médicos, una cubre a su familia, otra a sus padres y otra a sus suegros. Las 3 pólizas las pago con tarjeta de crédito y los CFDI que le expidieron cumplen con los requisitos fiscales, por lo que en el visor aparecerán como deducciones personales.

Sin embargo, al consultar los requisitos a cumplir para ser considerados como una deducción personal, podrá constatar que uno de ellos es que el beneficiario del seguro sea el propio contribuyente, su cónyuge o la persona con quien vive en concubinato o sus ascendientes o descendientes en línea recta. Es decir, sus suegros no están contemplados. Aunque el CFDI del seguro de sus suegros este incluido en el visor de deducciones personales, no debe ser considerado como una deducción personal.

Una situación similar sucede con los intereses por créditos hipotecarios los cuales son pagados al adquirir una propiedad a crédito donde dicha propiedad se queda como garantía. Puede ser una casa, un departamento, etc. El uso que le puede dar es diverso, podría habitarla o rentarla a un tercero.

La deducción de intereses reales por créditos hipotecarios solo procede cuando el crédito es destinado a la adquisición de su casa habitación, por lo que si el crédito corresponde a un departamento que renta, los intereses de dicho crédito no deben ser considerados como una deducción personal.

La moraleja en el caso de deducciones personales es que el estar precargada en la declaración anual es sinónimo del cumplimiento de los requisitos de deducibilidad, más no que sea deducible.

En el caso de los ingresos sucede lo contrario, el que un ingreso no aparezca precargado en la declaración anual no quiere decir que no sea ingreso. En otras palabras, si usted recibió un ingreso y no lo incluyó en su declaración anual porque el SAT no lo precargo no lo eximirá de pagar el impuesto correspondiente cuando la autoridad fiscal lo detecte.

Antes de concluir le comparto los enlaces de la página del SAT donde podrá consultar estos visores para que no lo tome por sorpresa la información precargada en su declaración anual del próximo año y si detecta algún detalle tenga oportunidad de solucionarlo. El visor de nóminas es: https://bit.ly/visordenomina. El visor de deducciones personales es: https://bit.ly/visordeduccionespersonales. Ojo, utilice un servicio para acortar las ligas de acceso y así no alargar la columna.

Recordemos que los visores son simplemente eso, ventanas que nos permite conocer la información que tiene el SAT y la precarga de información en la declaración anual es una herramienta que facilita la preparación de la declaración anual. Esto no lo libera de revisar y validar la información. Usted, estimado lector, es el responsable de lo plasmado en su declaración anual.