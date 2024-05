Thomas Michael Hogg: El panorama de unicornios en el mundo y en América Latina

Ser un motor de innovación y crecimiento es una buena descripción de lo que implica la presencia de los “unicornios” en la economía. En 2023, el número global de empresas emergentes conocidas como unicornios, valoradas cada una en más de 1 mil millones de USD, ha crecido a 1,300 (según los recientes reportes de “CBS Insights” y del “Huran Global Unicorn Index 2024″).

En conjunto, los unicornios del mundo valen 3.8 billones de dólares, que es comparable con el PIB de Alemania. A nivel de verticales, los principales sectores son “Enterprise Tech & AI” con 31 por ciento, “Financial Services” con 18 por ciento, “Retail & Consumer” con 17 por ciento, “Industrial” con 15 por ciento, y “Healthcare & Life Sciences” con 10 por ciento.

En promedio, los unicornios globales de la actualidad tardaron aproximadamente siete años en alcanzar la marca de los mil millones de dólares desde su fundación. Lo llamativo es que la mitad de los unicornios nacidos en los últimos 6 meses están en la categoría de “Enterprise Tech”, impulsado por la recién llegada innovación de la Inteligencia Artificial Generativa. El tema de la Inteligencia Artificial simplemente no puede ignorarse.

Es muy notorio que incluso las empresas ya establecidas lo tienen claro. Marc Benioff, el CEO de Salesforce, calificó la penetración de la “IA” como “el momento más importante en la historia de la industria tecnológica”. El CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, dijo en el mensaje a sus accionistas el mes pasado: “Estamos completamente convencidos de que las consecuencias de la IA serán extraordinarias”.

Estados Unidos lidera el grupo con 700 unicornios que corresponde a la mitad de todos los unicornios en el mundo, incluidos actores importantes como SpaceX, Instacart, Stripe, Epic Games y Databricks.

China le sigue como el segundo mayor lugar de unicornios, siendo el mayor ByteDance, valorado en 180 mil millones de dólares. India ocupa el tercer lugar con 70 unicornios, destacando BYJU’s, Swiggy y OYO Rooms.

El Reino Unido alberga 50 unicornios liderados por Checkout.com, valorados en 40 mil millones de dólares, junto con otros nombres notables como Benevolent AI, Brewdog, Oaknorth e Improbable. Alemania cuenta con más de 30 unicornios, incluidas empresas conocidas como Delivery Hero, Celonis y BioNTech.

El principal unicornio de Francia, Back Market, es un mercado en línea de productos electrónicos reacondicionados, lidera entre su total de 25 unicornios. Rapyd, un unicornio fundado en Israel que ahora tiene su sede en Estados Unidos y está valorado en 15 mil millones de dólares, encabeza la lista de Israel, que también incluye a Deel, Gusto, Wiz y Navan. Canadá está liderada por 1Password, una empresa de tecnología con sede en Toronto valorada en 6,800 millones de dólares, junto con Dapper Labs, Clearco, Ada y Clio.

Las ciudades con más unicornios son San Francisco con 190, Nueva York con 133, Beijing con 78, Shangai con 65 y Londres con 46. Berlín tiene 22, Sao Paolo tiene 15 y Austin 14. Hablando de América Latina, Brasil cuenta con unicornios como QuintoAndar y C6 Bank, cada uno estimado en 5 mil millones de dólares, lo que contribuye a su total de 15 unicornios.

En el “Top 3″ de Latinoamérica empezando con el tercer lugar está Quinto Andar, una plataforma inmobiliaria brasileña, valuada en U$ 5,100 millones, que se especializa en simplificar el proceso de alquiler y compra de propiedades en línea.

En el segundo lugar de la región está Rappi, una compañía de origen colombiano que actúa como plataforma de comercio, presente en nueve países de América Latina y más de 250 ciudades, teniendo una valuación de US$ 5,250 millones. Kavak, con una valoración de US$ 8,700 millones, es el unicornio más valioso de América Latina y el único en ingresar en el “Top 100″ mundial. Otra empresa al alza es NotCo, la “foodtech” chilena en la que invirtieron Roger Federer y Jeff Bezos, teniendo una valuación de US$ 1,500 millones y pretendiendo comerse el mundo de los productos “plant-based”.

A nivel México, los nueve unicornios son: Kavak, Bitso, Clip, Confío, Merama, Incode, Clara, Nowports y Stori. La primera alcanzó ese rango en 2020 y la más reciente en 2023. A estos se añadan otras empresas “scaleups” bastante prometedoras para convertirse, ojalá un día pronto, en unicornio, gacela o guepardo, como por ejemplo Nubank (Fintech), Cornershop (Marketplace), Justo (Supermercado online), Sofia (Seguros Médicos), Minu (Compensación), Fairplay (Financiamiento digital), Yuhu (Bienestar financiero), Vemo (Movilidad limpia), y Rabbit (Tiendas). Como referencia, en el mundo de las startups, los términos “unicorn”, “gazelle” y “cheetah” son términos coloquiales en los que un guepardo es una startup que podría ser un unicornio en cuatro años y una gacela podría serlo en dos años.

En conclusión, es un hecho que los unicornios continúan creciendo a un ritmo rápido y “probar y aprender” es el núcleo de su estrategia. Aun así, las empresas deben lograr un crecimiento rentable y generar flujos positivos. El crecimiento y el desarrollo de productos se encuentran entre las principales prioridades estratégicas, y la principal fuente de su crecimiento es la adquisición de clientes.

La creación de valor de forma disruptiva impulsa el crecimiento de los unicornios, donde la tecnología se cristaliza como el factor común de aceleramiento de estas empresas.

La innovación tecnológica es la vía principal para lograr un nuevo liderazgo en las industrias. La mejora en la eficiencia operativa es donde la tecnología impacta directamente. Sistemas automatizados, análisis avanzado de datos y nuevas herramientas de gestión empresarial permiten una operación más ágil y competitiva.

Estamos viendo que Estados Unidos sigue siendo el líder en generar unicornios por su base de fondos e inversionistas, como Tiger Global Management, Sequoia, Andreessen Horowitz, Goldman Sachs, BlackRock y Y Combinator. Pero, ecosistemas y mercados emergentes como China e India vienen con pasos grandes. China ahora es el país con más empresas tipo “cheetah” en el mundo.

Entonces, los países y las ciudades que son capaces de crear ecosistemas, reuniendo la innovación, la inversión y el talento del futuro, serán las futuras potencias globales.