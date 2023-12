Entre Líneas 12/18/2023

Anuncia Femsa que aspira a beneficiar a 27 mil refugiados en México y AL para el 2027

Nos informa FEMSA que con el compromiso de construir futuros sostenibles y llenos de esperanza para las personas refugiadas en México y América Latina, participó activamente y con gran orgullo en el Foro Mundial sobre los Refugiados de ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados.

Señaló que durante su participación indicó que tiene la aspiración de continuar colaborando estrechamente con ACNUR, con el objetivo de beneficiar a más de 27 mil personas refugiadas en México y América Latina (AL) para el año 2027, marcando un hito significativo en su compromiso.

Cabe destacar que en la actualidad, FEMSA contribuye de manera activa a esta noble causa, brindando empleo a personas refugiadas en México y Brasil. Además, OXXO ha extendido su compromiso al proporcionar oportunidades laborales a colaboradores provenientes de diversos países.

En México, a través de los centros de trabajo de OXXO y sus Centros de Distribución, así como en OXXO GAS, y en Brasil con Solistica, consolidándose como empresa líder en la empleabilidad de personas refugiadas y migrantes al lograr la contratación de más de 2 mil 800 personas refugiadas y migrantes en estos países.

OXXO también emplea a personas refugiadas de diversos países como Haití, Honduras, El Salvador, Cuba, EUA, Venezuela, Colombia, Guatemala, Nicaragua de un rango de edad promedio de 21 a 40 años.

FEMSA también participa en la sesión de MIRPS and the MIRPS Support Platform: Protection and Solution in Central America and Mexico dentro del Foro Mundial sobre los Refugiados.

Desde 2019 FEMSA y la Oficina de ACNUR en México han trabajado en conjunto para brindar oportunidades laborales a cientos de personas refugiadas en México.

Esta colaboración ha traído importantes beneficios en términos de empleo e inclusión y ha generado resultados positivos, alineados a las metas de inclusión social de FEMSA y al mandato de protección y soluciones del ACNUR. Reconocemos las gestiones de FEMSA y ACNUR pro dar estos apoyos a los migrantes y refugiados.

Cemex con el orgullo de Tigres y excelentes resultados, Femsa con Rayados, sus grandes decepciones

Al margen de lo que sucedió la noche del domingo en la final de América vs Tigres, que gusto ver a la firma cementera de Monterrey, Cemex haciendo un recuento de lo ya se denomina como una época dorada bajo su manejo administrativa con cinco títulos ganados en el campeonato mexicano, cuando tristemente sucede todo lo contrario con el otro equipo de la ciudad, los Rayados de Monterrey que en el mismo lapso han dado solamente tristezas y hasta lástima en el torneo local, en una gestión que va en sentido con todo lo realiza Femsa en los sectores en donde opera.

Y es que en un comunicado liberado hace unos días, Cemex señala que bajo su gestión Tigres ha confirmado ser un equipo de época y el más dominante de los últimos años, al jugar anoche la final del torneo Apertura 2023 de la Liga MX contra el América. Con ello, la escuadra de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) buscaba el bicampeonato y el noveno título de su historia, cuya mayor cantidad de conquistas las ha logrado bajo la administración de Cemex.

Así, La empresa de materiales para la construcción tomó el control del equipo en 1996, en conjunto con Femsa, al crear un fideicomiso denominado Sinergia Deportiva para la administración del Club Tigres.

Señaló que el efecto de la compañía en el club ha sido notorio al destacar por sus resultados deportivos y contrataciones de jugadores importantes, en poco más de 25 años de administración.

En 2011 Tigres alzó el tercer campeonato de su historia en el máximo circuito, y el primero en 30 años para la institución. Tan sólo sería el comienzo de su época dorada en el futbol mexicano, en la que ya acumula cinco títulos adicionales, en siete finales de Liga MX disputadas en ese lapso. Pero los éxitos deportivos no sólo han abarcado el ámbito nacional, sino también internacional. En 2015 fueron finalistas de la Copa Libertadores, el máximo torneo de clubes en Sudamérica.

Un lustro después los felinos lograron su primer campeonato de la CONCACAF, lo que los confirmó como el mejor club a nivel Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. La distinción les dio el derecho de disputar el Mundial de Clubes de la FIFA, en febrero de 2021, torneo donde alcanzaron el subcampeonato, al jugar la final contra el Bayern Munich de Alemania.

Tras ganar el torneo Clausura 2023 contra Chivas de Guadalajara, en mayo pasado, y lograr el octavo campeonato de Liga MX, el equipo vuelve a estar a las puertas de la gloria. Y si bien tanto Cemex como Femsa son de las empresas más exitosas competitivas a nivel global, la primera presume y difunde sus grandes logros dentro de la industria del futbol, mientras que la segunda se mantiene callada de los malos resultados y pifias administrativas de los Rayados, que sólo han logrado dos campeonatos en el mismo lapso.

Así de plano en la industria del futbol Cemex tiene una balance con alta productividad y una gran rentabilidad, mientras que Femsa tiene malos resultados con francas caídas y grandes pérdidas en reputación no dude usted has te dinero, por que no lo dude usted, ese majestuoso estadio que tienen en Guadalupe nada más nunca se llena porque le queda grande a un equipo con resultados mediocres. Aquí algunos expertos señalan que Tigres tiene mucho equipo y un estadio antiguo, y Rayados un gran estadio con un equipo chico que parece ser de las peores plazas del futbol mexicano. Más allá de todo esto, felicidades a Cemex y a Tigres por esos grandes resultados al margen de que sean campeones o subcampeones, sus resultados son excepcionales y extraordinarios, poniéndole la vara muy alta a Rayados ya Femsa.

Red Ambiental Distingue a los Héroes y Detectives Ambientales en SLP

Nos comparten que la empresa regiomontana Red Ambiental, en colaboración con la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí (SLP), llevó a cabo el evento “Premiación Héroes y Detectives Ambientales” el pasado 07 de diciembre en la Primaria Manuel Rogelio Torres López.

El evento tuvo como objetivo el reconocer y premiar el talento de jóvenes estudiantes comprometidos con la causa ambiental, a través de un concurso de dibujo que destacó la importancia de convertirse en héroes y detectives del medio ambiente.

La premiación contó con la participación de los alumnos de la institución, quienes demostraron su creatividad y conciencia ambiental en los dibujos presentados.

Se otorgaron reconocimientos a seis participantes, uno por cada grado, quienes fueron destacados como verdaderos héroes y detectives ambientales.

Las personalidades que se sumaron a este loable evento incluyeron al Gabriel David Milo López, gerente de operaciones de domiciliaria Red Ambiental San Luis Potosí; Maximino Jasso Padrón, titular de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí; la Regidora María de los Ángeles Hermosillo, integrante del Cabildo Municipal; y María Guadalupe Urbina, Coordinadora del Centro de Investigación y Educación Ambiental de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del municipio.

Este evento refleja el compromiso continuo de Red Ambiental con la educación ambiental y el fomento de prácticas sostenibles entre las generaciones futuras.

“La compañía agradece a todos los participantes y colaboradores por contribuir al éxito de esta iniciativa”. Felicidades a la empresa regiomontana y las autoridades de SLP.

Culminan estudiantes prácticas profesionales en ArcelorMittal de Mty y otras plazas

Nos informan que con el compromiso de impulsar el desarrollo de expertos cualificados y de gran talento, ArcelorMittal México entregó hace unos días 107 constancias de Prácticas Profesionales a estudiantes de más de 42 áreas de 13 escuelas de Lázaro Cárdenas, Monterrey, Celaya y Sonora.

En un evento protocolario, la siderúrgica reconoció el desempeño de más de 100 estudiantes destacados que, realizaron sus Prácticas Profesionales en diversas áreas de la empresa de agosto a diciembre de 2023, periodo en el que demostraron la capacidad de desarrollar habilidades que les permitirán sumarse a las actividades de la industria con mayor facilidad.

Francisco Cardona, Director de Reclutamiento y Desarrollo Organizacional de ArcelorMittal México que con este esquema la empresa busca impulsar el desarrollo profesional de estudiantes a través del programa de Prácticas Profesionales, aprovechando la gran experiencia de nuestros colegas en las diferentes áreas, donde aprenderán a trabajar de manera segura, en equipo e integral para impulsar el crecimiento de sus carreras”, dijo.

Así y apegada a su noveno Objetivo de Desarrollo Sustentable, la siderúrgica mantiene el compromiso de proveer de herramientas útiles a las comunidades aledañas a su operación a fin de crear una sociedad del futuro que estará́ cimentada en la ciencia, la tecnología y la ingeniería.

Esperamos que la empresa siderúrgica siga apoyando este tipo de gestiones de formación y capacitación laboral.

