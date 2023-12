Urgen mayor abasto de potencia eléctrica

La ideología de las personas que toman las decisiones de la política energética de México está impidiendo aprovechar la gran oportunidad que representa el nearshoring para el país, pues la potencia eléctrica distribuida para abastecer nuevos proyectos es escaza, consideró Fernando Turner González, presidente del Consejo de Administración de Katcon Global.

El directivo mencionó que este es uno de los retos a los que se está enfrentando tanto la división automotriz como la de bienes raíces, con Inmobiliaria 1904, la unidad de negocio dedicada al desarrollo de naves industriales.

“Tenemos nuestros kVA (kilovoltamperios) en las plantas que operamos en México, pero, si hacemos un negocio importante y queremos poner una planta donde necesitemos más de 20 mil KVA, no hay”, dijo Turner González.

Agregó que, “nuestros gobernantes dicen que viene Tesla y sus proveedores, pero si quieren poner un parque industrial al lado o cerca de Tesla y necesitas 20 mil o 50 mil kVA, no hay, CFE no te da y la obra específica que te obligan a poner en multimillonaria, en dólares.

“Puedes tener un centro de distribución de Amazon pero, no vas a poder tener una fábrica de troquelados porque la cantidad de energía que se necesita es bestial, no hay inversión y hay un problema fuertísimo con la ideología del gobierno actual respecto a la energía eléctrica. Hablan de soberanía cuando no hay ni soberanía porque no hay luz”.

“A nosotros, que tenemos presencia en China, cada semana nos llegan dos o tres empresas que se quieren venir a México porque los americanos ya no les quieren comprar, debido a la disrupción absoluta en la cadena de suministro derivada de la pandemia”, señaló Turner González.

El presidente del Consejo de Katcon Global informó que, a causa de la falta de energía eléctrica, la empresa inmobiliaria industrial tiene detenida la construcción de naves en Pesquería y consideró que la ciudad de Monclova, Coahuila podría ser una buena opción pues Altos Hornos tiene detenida su producción desde hace diez meses.

“Por el bien de México hay que ir a buscar dónde hay. Creo que Monclova puede ser una ciudad que puede renacer con el tema del nearshoring porque allá hay mucha gente disponible por el tema de que Altos Hornos está parado. Hay gente capacitada, trabajadora, buena y supongo, que debe de haber bastante disponibilidad de kVA porque AHMSA está parado y, por ende, sus proveedores”.

Actualmente, dijo Turner González, el área metropolitana de Monterrey tiene menos del uno por ciento de vacancia de espacios industriales, y ha habido solicitudes de proyectos que requieren siete mil o 20 mil metros cuadrados “pero los quieren con energía. Los que tienen ahorita energía o le están subiendo los precios a los inquilinos actuales o los están sacando para meter nuevos porque el que tenga naves con luz y, sobre todo, si están relativamente cerca de las colonias donde viven los trabajadores o tienen buen transporte les está yendo muy bien”, puntualizó.