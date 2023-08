Sufre 3% de población de NL de hipotiroidismo

En Nuevo León (NL) existe un grupo de 115 mil 688 personas que viven con hipotiroidismo y de esta cifra, el 60 por ciento desconoce su diagnóstico, en donde 80 por ciento son mujeres, con este nivel el estado ocupa el tercer lugar en búsquedas ligadas al número de casos de este padecimiento que impacta la capacidad y efectividad laboral, señalaron especialistas médicos y directivos de laboratorios Merck.

“Si bien no hay un indicador concreto, se sabe que el tres por ciento de la población de la zona metropolitana de Monterrey son pacientes que sufren de hipotiroidismo manifiesto, aunque existen algunas versiones de la enfermedad en donde no es tan manifiesta la situación, tanto en los síntomas como en la alteración de los estudios de laboratorio que pudieran vivir con esta condición y no están censados, por lo que no existe una cifra contundente -exacta-”, dijo Camilo Daniel González Velázquez, Co- Director de la Clínica de Enfermedades Tiroideas del Hospital Universitario de la UANL.

Actualmente, en el Hospital Universitario de la UANL, se registran cada trimestre 913 consultas en la Clínica de Enfermedades tiroideas, el 54.4 por ciento por hipotiroidismo y el 35 por ciento por hipotiroidismo primario. En esta institución el principal motivo de consulta es hipotiroidismo, mientras que en consultas privadas es el segundo.

Por esta razón, en los próximos meses se llevarán a cabo actividades de detección de hipotiroidismo en el Hospital Universitario en colaboración con la Asociación Nacional de Cardiólogos de México; el grupo de tiroides de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología y Merck.

El Eutirox, o levotiroxina, que fabrica laboratorios Merck en México, es el medicamento indicado fundamentalmente para el tratamiento de hipotiroidismo y para controlar los trastornos en los que sea necesario suprimir la secreción de tirotropina (TSH).

González Velázquez dijo que uno de los síntomas sobre lo que más se queja el paciente con hipotiroidismo es la fatiga, la capacidad de realizar actividad física que antes podía hacer con cierta facilidad, sensación de piel seca, cabello quebradizo o frágil, lento crecimiento capilar, sensación de inapetencia, aumento de peso a pesar de perder el apetito.

Indicó también que este padecimiento produce estreñimiento severo, alteraciones de exámenes de laboratorio, como presencia de anemia que podría afectar la sensación de bienestar, variación en el colesterol y en triglicéridos y muchas otras cosas que tienen que evaluarse de manera muy puntual.

“Si hablamos de la calidad de vida la verdad es que cambiaría muchísimo y hay muchos pacientes que tienen que estar muy pegados a sus médicos sobre todo las mujeres de edad reproductiva, ya que a ellas les impacta no solamente en su capacidad laboral, sino en la efectividad de la misma, digámoslo así, pero además en su autoestima porque también llega afectar las relaciones interpersonales y la situación de fertilidad y puesto que muchas mujeres en algunas ocasiones nos primero fueron evaluadas por médicos de fertilidad, biólogos de la reproducción o ginecólogos, cuando tiene obstáculos, y en el fondo el problema es de hipotiroidismo, pero no lo saben”, detalló.

Dijo que en su perspectiva este padecimiento irá creciendo paulatinamente en NL y en el país.

“Si va ir creciendo, por diferentes fenómenos, pero sobre todo porque más personas tienen acceso a los estudios, Monterrey está plagado de laboratorios de diferentes gabinetes de laboratorio y hoy un número creciente de pacientes detectan de manera temprana la enfermedad, pero ahora la exposición ambiental que tenemos en ciertas cosas afecta, por ejemplo, hay algunos plásticos que utilizamos y estamos muy expuestos son ciertos contaminantes que afectan de manera directa.

“La obesidad también es un factor de riesgo para desarrollar hipotiroidismo, si vemos que en las próximas 2 o 3 décadas habrá un incremento del número de los pacientes que van a requerir tratamiento y que deben acercarse para recibirlo de forma especializada e individualizada, sobre todo porque cada paciente no se comporta exactamente igual”, explicó.