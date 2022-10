Buen pago, prestaciones y jornada mixta, lo más buscado en NL

La aceleración digital y la pandemia trajeron cambios relevantes en el campo laboral local donde el empleador no solo busca una mejor remuneración, sino también trabajar bajo esquemas híbridos o remotos, según revelaron los resultados del Estudio de Remuneración realizado por la empresa de reclutamiento PageGroup.

Jorge Guerrero, director de PageGroup Monterrey, comentó que, uno de los datos más sobresalientes es que 4 de cada 10 personas encuestadas en Nuevo León (NL) y que actualmente están empleadas consideran que no reciben una remuneración justa y 5 de cada 10 está abierta a analizar las oportunidades que se le presenten.

Puntualizó que los principales factores que los empleados analizan en las oportunidades de trabajo es tener un mejor salario, beneficios o prestaciones que ofrece la compañía y la modalidad de empleo.

Comentó que previo a la pandemia, este último indicador era sólo una variable deseable por el prospecto, sin embargo, ahora esta es una tendencia, por lo que, si las empresas no se adaptan a esto, van a tener problemas en la retención de talento.

“Cuatro de cada 10 asegura no recibir una remuneración justa y esto nos dice que hay un 40 por ciento que hoy estarían abiertos en una búsqueda pasiva de empleo porque no se sienten que están remunerados justamente y el 53% por ciento de esta población está abierta a las oportunidades que lleguen.

“Los empleados también están buscando un espacio de trabajo no solo equitativo, inclusivo sino también diverso, y es otra tendencia que vino muy fuerte a nivel país. Una que salió muy particular en NL, es la cultura organizacional, donde las personas no solo van a trabajar por salario, sino trabajar en una empresa donde ellos estén felices y contentos”, señaló.

La salud mental, que era una tendencia que se veía en otros países del mundo, con la pandemia, dijo, ésta llegó para quedarse.

“Esto quiere decir que hoy, tanto el empleador como el empleado, están preocupados por jornadas laborales mixtas. El trabajador busca poder ir a comer a su hora, no tener un horario de trabajo excesivo y, por ende, las empresas tienen que voltear a ver el tema de mental health”.

“Ya se venía como una tendencia global en estudios anteriores, pero sin duda, hoy ya es una tendencia local, estamos hablando que se catapultó con la pandemia. Los líderes hoy tienen que voltear a ver cómo están sus políticas en temas de diversidad e inclusión, bandas salariales, salud mental, movilidad, flexibilidad y si no las tienen, deben de comenzar a implementar estrategias”, explicó.

En el tema de los empleadores de NL, los resultados arrojaron que 7 de cada 10 planea incrementar el salario a sus colaboradores durante este año y, 6 de cada 10 proyecta que los aumentos ronden entre el 3 y 6 por ciento.

Además, el 71 por ciento de las empresas encuestadas considera invertir en tecnología de largo plazo, sin embargo, sólo el 46 por ciento considera que sí tiene el talento necesario para aprovecharla, por lo que el resto deberá de realizar inversiones en capacitación y especialistas de recursos humanos para reducir esa brecha.

Finalmente, el estudio reflejó que el conocimiento técnico y la experiencia, así como las habilidades blandas, son las principales preocupaciones de las empresas a la hora de la búsqueda de talento.