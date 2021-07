Contagios de Covid-19 en Nuevo León, los más altos de la pandemia; cerrarán establecimientos incumplidos

El Consejo de Seguridad en Salud de Nuevo León determinó no modificar las restricciones actuales, por el contrario, estableció el cierre temporal de por lo menos 30 días y multas desde 80 mil pesos a establecimientos y comercios que no cumplan con los protocolos contra el Covid-19, informó Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud estatal.

Lo anterior, pese a que los contagios diarios en el estado registrados en los últimos días han sido los más altos en toda la pandemia y las hospitalizaciones mantienen una franca tendencia al alza.

Los sectores productivos no esenciales, incluidos los centros de culto, deberán de respetar el aforo del 50 por ciento y operar sólo dentro del horario de 05:00 am a 12:00 am, para verificar que se cumpla con lo establecido, Salud mantendrá operativos permanentes de vigilancia.

De acuerdo con los datos presentados por De la O Cavazos, este jueves se reportaron mil 215 nuevos contagios, la cifra más alta registrada de la crisis sanitaria en la entidad. Con este número el acumulado de personas que han contraído el virus en el estado llegó a doscientos mil 189.

La ocupación hospitalaria se mantiene en el 71.3 por ciento. Esto porque, respecto al día de ayer se internaron a 88 pacientes más, para un total mil 087. De estos, mil 227 permanecen intubados.

El secretario de Salud informó que para abastecer la demanda se volvieron a habilitar los hospitales en Sabinas Hidalgo, Montemorelos y Juárez para pacientes Covid, llegando a una capacidad de mil 523 camas.

En cuanto a las defunciones, se notificaron 27 que se registraron en las últimas 24 horas, el 70 por ciento de ellas eran pacientes menores de 60 años y la mayoría de ellas padecía alguna comorbilidad como diabetes, hipertensión y obesidad.

Al dar a conocer el comportamiento de los indicadores del semáforo epidemiológico de la semana 29 que comprendió del 18 al 24 de julio, el funcionario estatal mencionó que éste cambió, respecto a la semana anterior, de dos a tres en color verde, de tres a uno en amarillo, de tres a dos en naranja y de dos a cuatro en color rojo.