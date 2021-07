Sube capacidad hospitalaria Covid al 50% en Nuevo León

La capacidad hospitalaria de pacientes Covid-19 en Nuevo León llegó hoy al 50 por ciento y, de acuerdo con Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud estatal, se prevé que esta continúe y pueda llegar a saturarse en las siguientes dos semanas.

El responsable de Salud en el estado reportó hoy 693 pacientes hospitalizados de mil 400 que es la capacidad actual conjunta en nosocomios públicos y privados.

Este indicador, tan solo en lo que va del mes de julio se ha incrementado en 160 por ciento.

Del total de pacientes internados por Covid-19, 158 de ellos están intubados, ésta es la cifra más alta de los últimos 14 días.

“Cuánto va a durar la (tercera) ola, no lo sé, lo que sí puedo decirles es que la primera ola duró de mayo a agosto (…) en diciembre tuvimos una segunda oleada y bajó en marzo; está la tercera ola que empezó el 29 de junio, no sé cuánto vaya a durar puede ser 12, 14 semanas, no lo sé (…) lo que sí sé es que el virus depende del comportamiento de los seres humanos, pero lo que sí estoy convencido es que va a durar unos meses y vienen meses críticos para la salud de los nuevos leoneses”, comentó el secretario de Salud.

Otro de los datos indicadores que mostraron un crecimiento notorio, luego de varios meses de mantenerse en cifras de un dígito fue el de las defunciones, que reportó 14 fallecimientos por complicaciones relacionadas con la enfermedad. En total, 11 mil 195 personas han perdido la vida por este motivo.

En la rueda de prensa diaria para dar a conocer el comportamiento de la pandemia, De la O Cavazos informó que el número de casos diarios positivos fue de 721, que, respecto al día de ayer, el dato aumentó en 41 pacientes más.

Con esto, los casos acumulados confirmados de Covid llegó a 191 mil 376 y de casos activos, es decir, aquellos que deben de aislarse porque son potenciales trasmisores del virus es de seis mil 056.

Hasta el momento, en el estado se han aplicado poco más de dos millones 490 mil vacunas, lo que representa sólo el 23 por ciento de la población objetivo a vacunar y que cuentan con el esquema completo.