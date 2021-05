Víctor Romero: La tecnología te acelera o te mata

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de café y tecnología de esta semana.

El miércoles fuimos un grupo de parejas a celebrar el cumpleaños de una amiga a un restaurante que tiene realmente muy poco tiempo de haber abierto y del que habíamos recibido muy buenos comentarios acerca de su cocina.

La empresa en donde colaboro lleva muchos años trabajando en el mercado de equipamiento de restaurantes y hemos entendido que un factor crítico que los sistemas de audio y video funcionen correctamente, hay solo una oportunidad de cautivar al cliente y elevar la experiencia de su visita.

El hecho de estar involucrado con la tecnología de repente se vuelve incómodo porque el ojo crítico es muy sensible y cualquier detalle sale a relucir. Me llamó la atención que una de las imágenes en una de las televisiones se estaba cortando; esto puede suceder porque alguno de los cables esté dañado, si se utilizó un extensor de video, pueden estar mal ponchados los conectores o se seleccionó mal el alcance de distancia, en fin, hay muchos factores; aunque los sistemas especiales son los últimos en instalarse y usualmente es la disciplina más presionada (porque ya no hay tiempo; entre retrasos en la obra y la fecha de inauguración) no debe ser justificación para no probar y corregir los pequeños detalles.

Parecerá que no es significativo pero pongo el ejemplo de una pelea importante de box, se imagina perderse el momento del Knock-out?, porque justo en ese momento parpadeó la señal de video, uff, estoy seguro de que no estaría padre la experiencia.

Cuando hay una nueva propuesta de nuevos lugares de entretenimiento, la primera visita lo es todo, si se logra una experiencia extraordinaria, el cliente regresará y recomendará el lugar; eso, vale oro.

Después de un año de pandemia y de estar recluidos en casa, salir y encontrar una experiencia que satisfaga todos los sentidos, es lo que muchos estamos deseando encontrar. Esto se convierte en una gran oportunidad de ofrecerla.

Por otra parte, quiero recordarles queridos lectores, salir a votar este próximo 6 de junio, es la única manera en que lo ciudadanos podemos corregir o mantener el rumbo del país; es una gran responsabilidad personal informarse de los candidatos que están contendiendo por diferentes posiciones, todos o la gran mayoría tienen sus propuestas en sus páginas de internet y si los va a ver en algún evento, por favor hágales preguntas.

Hoy acompañé la escritura con un café americano, elaborado con un blend de granos de Sudamérica, aunque no especificaba de que países, es un café intenso y aromático.

Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de su familia.