Sé tu propio Santa y date un aguinaldo extra: ¿Cómo ahorrar de 3 mil a 8 mil pesos de aquí a fin de año?

Empezó el último trimestre del año y los trabajadores en México ya se empiezan a ‘saborear’ el ansiado aguinaldo. Beneficio económico que siempre ayuda a saldar deudas, solventar los gastos de fin de año o simplemente darse algún gusto personal.

Lamentablemente, no todos los mexicanos tendrán acceso a esta bonificación económica debido a que laboran en el mercado informal. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), más de 32 millones de mexicanos trabajan en la informalidad. Además se debe considerar que algunos mexicanos no recibirán completo su aguinaldo debido a que no llevan un año en algún puesto de trabajo.

A pesar de este panorama, los trabajadores tienen la opción de crearse su propio aguinaldo, gracias a estrategias de ahorro, manuales o creadas con herramientas digitales, que pueden ayudar a juntar entre 3 mil y 8 mil pesos en los últimas semanas del año.

¿Qué es el aguinaldo y cuándo se paga?

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) señala que el aguinaldo era antes visto como una gratificación o regalo que otorgaban los patrones a sus empleados por motivo de las fiestas navideñas. Dicho obsequio no necesariamente fue una bonificación económica, anteriormente se realizaba un pago en especie.

Con el paso de tiempo se hizo la costumbre de que esta gratificación fuera una retribución monetaria al final de cada año. Al observarse las beneficios económicos que traía, no sólo a los trabajadores, sino a la economía en general, en México se determinó que el pago de aguinaldo fuera obligatorio y se añadió como un pago de prestación en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) en 1970.

De acuerdo con dicha ley se debe realizar el pago del aguinaldo antes del 20 de diciembre. Todos los trabajadores —ya sean de base, de confianza, de planta, sindicalizados o contratados— tienen derecho a recibirlo.

¿Cómo se calcula el aguinaldo?

Al menos de que se realice una aprobación ‘exprés’ por parte de los legisladores del país para hacer incrementos al aguinaldo, en diciembre de 2024 los empleados que hayan laborado durante un año recibirán de aguinaldo equivalente a 15 días de salario.

Las empleados que tengan menos de un año en el mismo puesto, tendrán derecho a un equivalente proporcional a los días que se hayan trabajado.

Siempre puedes realizar tu ahorro de manera tradicional o apoyándote de aplicaciones digitales. [Fotografía. Shutterstock]

Para calcular el aguinaldo proporcional se deben multiplicar los 15 días correspondientes al aguinaldo por el salario diario. Después se dividirá entre los 365 días del año. Por último se multiplicará por los días trabajados durante el año, el resultado final será el equivalente que se debe recibir.

Ejemplo:

15 (días correspondiente al aguinaldo) x 500 (salario diario) = 7,500 pesos 7,500 pesos / 365 (días del año) = 20.54 20.54 x 186 (días trabajados durante el año) = 3,820.44 pesos (aguinaldo proporcional)

Crea tu propio aguinaldo con retos de ahorro

Si este año eres de los que no recibirán aguinaldo o tendrás uno proporcional, e incluso si quieres que sea el doble de lo que obtendrás en tu empleo, los retos de ahorro pueden ser una buena solución en estas últimas semanas del año. Aquí te dejamos algunos desafíos que te pueden ayudar a ahorrar entre 3 mil y 8 mil pesos.

Los ahorros ‘hormiga’ para empezar

Así como los gastos ‘hormiga’ pueden dañar la economía sin saberlo, los pequeños ahorros pueden ayudar a salir de un apuro financiero. En lugar de gastar el dinero en papitas, refrescos, cafés o alguna golosina, se pueden destinar esos recursos en cumplir metas para el fin de año.

En este reto se debe definir el objetivo de ahorro diario, puede ir entre los 5 hasta los 50 pesos, incluso se puede duplicar si se considera necesario. Si se es constante, en tres meses se podrá tener ahorros entre 420 y 8 mil 400 pesos.

Semana de ahorro Ahorro de $5 Ahorro de $10 Ahorro de $20 Ahorro de $30 Ahorro de $40 Ahorro de $50 Ahorro de $100 1 $35 $70 $140 $210 $280 $350 $700 2 $70 $140 $280 $420 $560 $700 $1,400 3 $105 $210 $420 $630 $840 $1,050 $2,100 4 $140 $280 $560 $840 $1,120 $1,400 $2,800 Ahorro en tres meses $420 $840 $1,680 $2,520 $3,360 $4,200 $8,400

La ‘lotería’ de los 100 días

El ahorro no necesariamente tiene que ser aburrido, se pueden crear dinámicas que pueden motivar a alcanzar las metas financieras. En este reto se dibuja, en una hoja o en un cuaderno, un tablero de 10x10 y en cada recuadro se escribe la numeración del 1 al 100, las casillas representarán la cantidad a ahorrar cada día. No importa el orden, el objetivo es ahorrar durante 100 días, al final del reto se alcanzará una meta de 5 mil pesos.

En el reto de 100 días se puede elegir de manera deliberada la cantidad de ahorro cada día.

Cada día se deberá tachar alguna de las cantidades escritas en el recuadro. Se tendrá la libertad de elegir el orden que más agrade, se puede seguir la serie numérica empezando por el número 1 o por el 100, incluso se puede crear un sorteo por medio de una aplicación o con papelitos y dejarlo a la suerte. De igual forma, se puede armar una estratégica marcando las casillas de mayor valor en los días cercanos a la quincena y tachar los de menor valor en días de ‘vacas flacas’.

Días de ahorro Ahorro acumulado Del 1 al 20 $210 pesos Del 21 al 40 $820 pesos Del 41 al 50 $1,830 pesos Del 61 al 80 $3,240 pesos Del 81 al 100 $5,050 pesos

Fortalece tu disciplina de ahorro

El hábito de ahorrar se puede comparar con ir al gimnasio, tiene que ser constante y siempre hay que incrementar lo ya hecho anteriormente. Este reto es disciplinario, el ahorro se realizará de manera quincenal o semanal y cada vez puede ser más complicado, pero al finalizar se conseguirá un ‘musculoso’ ahorro de 8 mil pesos en 14 semanas.

El primer ahorro del reto será de 100 pesos, 15 días después se debe hacer un incremento de 145 pesos con respecto a la cifra anterior, si se quiere hacer semanal debe elevarse 72 y 73 pesos al último ahorro hecho. ¡No te asustes! la última aportación será de 1,043 pesos.

Semana Ahorro semanal Ahorro acumulado Semana Ahorro semanal Ahorro acumulado 1 $100 $100 8 $608 $2,832 2 $173 $273 9 $680 $3,512 3 $245 $518 10 $753 $4,265 4 $318 $836 11 $825 $5,090 5 $390 $1,226 12 $898 $5,988 6 $463 $1,689 13 $970 $6,958 7 $535 $2,224 14 $1,043 $8,073

Los retos de Cetes te ayudarán ahorrar e invertir para final de año

La aplicación de Cetes Directo, sitio web organizado por Nacional Financiera (Nafin), en su apartado ‘ahorro recurrente’ tiene una serie de retos para generar un aguinaldo personal. En determinado tiempo la aplicación realizará cargos automáticos a una cuenta bancaria y el ahorro generado tendrá rendimientos de acuerdo con el tiempo que dura el desafío.

En cada reto están disponibles las fechas, la cantidad y el número de cargos que se realizarán a la cuenta bancaria. Hay desafíos ahorro que van desde los 3 mil pesos hasta los 8 mil pesos, en un lapso de 3 a 4 meses.

En las misma sección también existen retos anuales para alcanzar ahorros entre 10 mil y 15 mil pesos, con el fin de crear el aguinaldo del próximo año. De igual forma está la opción de personalizar el ahorro recurrente, señalando la cantidad y el día que se realizará el cargo a la cuenta bancaria.

En Cetes puedes programar ahorros entre 3 mil y 8 mil pesos. [Fotografía. Cetes Directo]

Apoya tu ahorro con una fintech

Si eres de los que ya maneja su dinero de manera digital, se puede recibir un extra por los ahorros gracias a los rendimiento diarios que ofrecen algunas fintechs en México como Mercado Pago, Nu, o Ualá que van desde el 10 hasta el 15 por ciento, en tasa anual.

Algunas de estas aplicaciones financieras, además de tener los rendimientos a la vista, tienen secciones exclusivas para el ahorro que pueden ser personalizadas y que ayudarán a organizar mejor el dinero.

Actualmente la que ofrece una mejor rendimiento es Mercado Pago que genera un rendimiento del 15 por ciento, en tasa anual. Las fintechs suelen hacer ajustes a sus tasas con base en las modificaciones que haga el Banco de México a su tasa de referencia, que actualmente es de 10.50 por ciento.

Mercado Pago es una de las herramientas financieras que más rendimiento ofrece por tus ahorros. [Fotografía. Mercado Pago]