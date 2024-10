Tecnología para permanecer… Pero sobre todo para crecer

En la actualidad, en la medicina existen varias ramas que nos permiten tener un buen estado de salud.

Así como en la medicina, las empresas necesitan de la tecnología para tener un buen desempeño y una excelente salud financiera.

Bernardo de la Cabada, socio Director de GCG, explica que hay varios tipos de tecnologías que ayudan a anticipar áreas de oportunidad, factores de riesgo, tendencias o patrones positivos que si se les ‘inyecta más gasolina’ se pueden obtener mejores resultados o aquellos que, simple y sencillamente, se tienen que erradicar de la compañía porque podrían producir un cáncer interno.

Hace 30 o 40 años, el uso de la tecnología podía considerarse un lujo. Ahora, en el entorno empresarial no se vale tenerle miedo, porque es crucial para que una compañía pueda permanecer y crecer.

Con la tecnología se pueden optimizar procesos, tener análisis de clientes, patrones de comportamiento, análisis profundos de datos sobre miles de transacciones, pero sobre todo finanzas sanas.

“La gestión de la Tesorería, todo lo que es la parte de las inversiones, dónde y cómo tiene colocada la empresa su dinero, a quién hay que pagarle, cuánto hay que pagar, cuándo conviene aplicar un descuento por pronto pago, a quién conviene comprarle de mis proveedores, a quién conviene venderle. Todo lo que tiene ver con el flujo de dinero que le va a dar a la empresa, también hay herramientas tecnológicas que te permiten ver”, detalla De la Cabada.

Volvamos al ejemplo de la salud personal: Un factor importantísimo es la sangre y la presión que tiene nuestra sangre y que es lo que hace que todo organismo pueda operar.

“El equivalente sería el flujo de efectivo, el dinero que hay en las empresas, una compañía si se queda sin efectivo, es como dejarla sin sangre, simplemente no opera, no puede comprar, no puede operar, no puede pagarle a sus empleados, se seca la empresa”, detalla el directivo.

¿Y los ahorros?

De la Cabada comenta que hay tres aspectos en donde una compañía puede tener beneficios por el uso de la tecnología.

1.- Las empresas que no tienen tecnología avanzada de ciberseguridad, como autentificación multifactor o encriptación de datos, tarde o temprano van a caer. Los incidentes de fraude cuando ocupan tecnología se reducen en 99 por ciento.

2.- La optimización de costos por el uso de la tecnología, es decir, todo lo que está en la nube y otro tipo de soluciones que permiten a las empresas operar con un buen modelo de arquitectura y estrategia informática, permiten un ahorro de 20 a 25 por ciento para las compañías.

3.- La automatización de procesos en donde las empresas que adoptan soluciones que les gestionan toda su operación, pueden reducir hasta un 30 por ciento los costos que están asociados a todo lo que es su área de finanzas y gestión de plantillas.

“Es fundamental el uso de la tecnología. Antes era un lujo, pero hoy, las empresas que no lo haga y no las implemente, sus posibilidades de que desaparezca es altísima”, sostiene De la Cabada.