Declaración Anual 2023: ¿Cuáles son las multas o castigos que aplica el SAT por no presentarla?

¿Ya presentaste tu declaración anual de impuestos? Estamos a pocas semanas de que concluya el periodo para cumplir con el trámite ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Y aunque parezca increíble las y los contribuyentes deben pagar sus impuestos para mantener un buen historial, sino recibirán una cuantiosa multa o incluso hasta podrían ir a la cárcel.

Por eso aquí te compartimos un pequeño análisis acerca de las multas y castigos más severos que aplica el SAT al no presentar la declaración anual de impuestos 2023.

¿Qué es el declaración de impuestos del SAT?

La declaración anual de impuestos es un trámite del SAT en el que se deben mostrar todos, absolutamente todos, los ingresos que se percibieron durante el año fiscal pasado. Este es un trámite elemental para las y los contribuyentes.

Los resultados de la declaración anual permiten conocer los ingresos, gastos y deducciones para calcular el impuesto anual que debes pagar para cubrir el acuerdo fiscal. Pero también existe la posibilidad que los contribuyentes obtengan un saldo a favor en el SAT; este es mejor conocido bajo el concepto de devolución de impuestos.

¿Cuándo se debe hacer la declaración anual de impuestos en el SAT?

El plazo para presentar la declaración anual de impuestos comenzó desde el 1 de abril y concluirá hasta el próximo 30 de abril 2024, este periodo aplica específicamente para las personas físicas.

Presenta tu Declaración Anual 2023 de personas físicas, tienes hasta el 30 de abril.



Conoce los gastos que pueden ser considerados como deducciones personales en tu declaración.



Para más información, consulta el minisitio en https://t.co/S6AbFC6GJ2#Declara2023 pic.twitter.com/y9rErpAbEi — SATMX (@SATMX) April 11, 2024

Mientras que el plazo que tienen las personas morales para presentar la declaración anual de impuestos venció desde el pasado 31 de marzo 2024.

¿Quiénes están obligados a presentar la declaración de impuestos ante el SAT?

Estas son las personas que tienen la obligación de presentar su declaración anual de impuestos 2023:

Los contribuyentes que hayan obtenido ingresos mayores a los 400 mil pesos en un año.

Trabajadores independientes por honorarios.

Las personas que reciban ingresos de dos patrones diferentes, aun cuando los ingresos no sean mayores a 400 mil pesos.

Las personas que hayan recibido ingresos por liquidación, indemnización, pensión o jubilación.

Las personas que cobren rentas de algún inmueble.

Las personas que hayan recibido algún premio; por ejemplo: la Lotería Nacional.

¿Cuánto dinero debo ganar para hacer la declaración de impuestos ante el SAT?

Las personas físicas que estarían obligadas a presentar su declaración anual de impuestos ante el SAT serían aquellas que obtuvieron ingresos mayores a 400 mil pesos durante un año; esto equivale a una suma de 33 mil 350 pesos mensuales.

La obligación de presentar la declaración anual de impuestos, también aplica para:

Aquellas personas que dejaron de trabajar antes del 31 de de diciembre del año fiscal.

Al haber prestado tus servicios en aquellos lugares que no efectúan la retención de impuestos; por ejemplo: embajadas u organismos internacionales.

Obtener ingresos acumulables, tales como honorarios o arrendamiento.

Percibir ingresos por concepto de jubilación, pensión, liquidación o algún otro tipo de indemnización.

Cabe mencionar que todos los trabajadores formales tienen la obligación de declarar impuestos ante el SAT, pero dependerá del esquema de contratación si la declaración la debes realizar tú o tu patrón.

¿Qué pasa si no presentas la declaración anual de impuestos ante el SAT?

En caso de que algún contribuyente decida no presentar la declaración anual de impuestos ante el SAT sería acreedor a una serie de multas, mismas que se podrían incrementar en caso de no pagarlas en tiempo y forma.

También al no presentar la declaración anual de impuestos se podría ver afectado el historial crediticio del contribuyente, debido a que se trataría de una deuda fiscal.

¿Cuáles son las multas que que se aplican por no presentar la declaración anual de impuestos al SAT?

Aquellas personas que entreguen la declaración anual de impuestos fuera de la fecha límite serían acreedores a una multa que oscila entre los 1,810.00 pesos y hasta los 22,400.00 pesos por cada una de las obligaciones no declaradas; así lo establece el artículo 82 del Código Fiscal de la Federación.

Esto se refiere a que si recibes ingresos adicionales (por ejemplo: renta de un inmueble o actividades empresariales), pero solamente declaras tus ingresos por sueldos y salarios, ahí estarías incumpliendo una obligación tributaria; tendrías una obligación por cada régimen al que estés inscrito ante el SAT.

Incluso dicha multa también aplicaría para aquellos contribuyentes que presenten una declaración complementaria, esto al declarar contribuciones adicionales.

Mientras que la multa por presentar la declaración anual de impuestos fuera de la fecha límite, es decir posterior al 30 de abril, oscilaría entre los 1,810.00 pesos y hasta 44,790.00 pesos.

Y esto no es todo, el SAT también aplicaría una multa de entre 18,360.00 pesos y hasta 36,740.00 pesos por no presentar la declaración de impuestos a través de medios electrónicos, fuera de plazo o no cumplir con los requerimientos.

¿Cuál es el castigo por no pagar impuestos?

De acuerdo con el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, se considera delito de defraudación fiscal por omitir total o parcialmente el pago de impuestos. Estas serían los castigos:

Prisión de tres meses a dos años , esto aplica cuando el monto de lo defraudado no exceda de 2 millones 236 mil 480 pesos.

, esto aplica cuando el monto de lo defraudado no exceda de 2 millones 236 mil 480 pesos. Prisión de dos a cinco años , aplica cuando el monto de lo defraudado exceda de los 2 millones 236 mil 480 pesos pero por debajo de la suma de 3 millones 354 mil 710 pesos.

, aplica cuando el monto de lo defraudado exceda de los 2 millones 236 mil 480 pesos pero por debajo de la suma de 3 millones 354 mil 710 pesos. Prisión de tres a nueve años, aplica cuando la suma defraudada rebase los 3 millones 354 mil 710 pesos.

Estas sanciones también se aplicarían para aquellas personas que obtengan algún beneficio indebido o recursos provenientes de operaciones ilícitas.