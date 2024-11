Donald Trump y el tipo de cambio: ¿Cómo le fue al peso mexicano durante su primer gobierno?

Durante el primer mandato del republicano, Donald Trump, como presidente de Estados Unidos, el peso mexicano registró una apreciación acumulada de 9.20 por ciento, en el periodo comprendido del 20 de enero del 2017 a la misma fecha del 2021.

No obstante, las expectativas de que las políticas instruidas por Trump incrementarían las barreras en el comercio internacional, además de sus discursos anti migrantes, provocaron que el sentimiento de mercado se deteriorará.

Dicho nerviosismo se vio reflejado en el tipo de cambio, que alcanzó su nivel más alto, sin precedentes, durante marzo del 2020, aunado a la pandemia por COVID-19, de 25.1350 pesos por dólar.

Así fue el camino del peso mexicano frente al dólar en el gobierno de Donald Trump

Conforme los operadores siguieron el mandato del republicano Donald Trump, la divisa mexicana comenzó a estabilizarse, y durante el primer año de su administración la moneda local se movió de los 21.6045 a los 18.6020 pesos por dólar, lo que representó una apreciación de 13.90 por ciento.

De 2018 al 2019 el peso mexicano cedió terreno frente al dólar estadounidense y se depreció 3.11 por ciento. La volatilidad se mantuvo los años siguientes, ya que en del 20 de enero del 2019 al mismo periodo del 2020 se apreció 1.67 por ciento, y finalmente, el 20 de enero del 2021, el nivel del tipo de cambio se colocó en los 19.6160 pesos por dólar.

No obstante, para el periodo actual se espera que el tipo de cambio vaya reaccionando según las declaraciones de Trump. “El hecho de que haya ganado nuevamente él hace que el tipo de cambio sea volátil para los siguientes cuatro años, mientras que el gobierno mexicano debe actuar a la defensiva, reaccionando a las propuestas que hace. Considero que esta victoria no necesariamente es mala, pero me parece que tampoco es cómoda”, precisó Jorge Gordillo, director de análisis económico en CI Banco.