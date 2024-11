De Sheinbaum a Milei: ¿Quién gana y quién pierde con el regreso de Trump?

Tras su triunfo en las elecciones de EU, lo que Donald Trump tiene claro es quiénes son los ganadores y los perdedores.

La naturaleza transaccional de su primera presidencia demostró cómo clasificaba a sus homólogos internacionales en función de sus fortalezas y debilidades percibidas, y de sus gustos personales. Eso significó que Alemania quedó reducida a un segundo plano, pero países como Corea del Norte tuvieron impulso.

Para su segundo mandato, la forma en que cada líder se integre en su órbita dependerá de cuántos se congracien y qué tipo de relaciones tenían ya. Benjamin Netanyahu, de Israel, celebrará a un compañero superviviente político, mientras que Volodímir Zelenski, de Ucrania, tendrá que mostrarse valiente. Otros, como Narendra Modi, de la India, y Mohammed bin Salman, de Arabia Saudita, buscarán acuerdos sin las acusaciones mutuas que tuvieron que soportar bajo otras administraciones estadounidenses.

¿Qué líderes mundiales ganan con Trump en la Casa Blanca?

Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí

Netanyahu ha tenido una relación tensa con el demócrata Joe Biden y dará la bienvenida a la llegada de un aliado de larga data a la Casa Blanca.

Es probable que Trump refuerce el apoyo estadounidense a Israel. Biden suspendió parte de la ayuda militar por la preocupación por el sufrimiento de los civiles palestinos a causa de la guerra de Israel contra Hamás, al que EU califica de grupo terrorista. El líder estadounidense entrante también será más comprensivo con la insistencia de Netanyahu en continuar la batalla contra los representantes iraníes y su negativa a aceptar un futuro Estado palestino, a pesar de los riesgos de encender una guerra regional más grande.

Narendra Modi, primer ministro de la India

El regreso de Trump es un impulso para Modi, quien ha enfrentado críticas por sus políticas nacionalistas hindúes, así como las acusaciones de ejecuciones extrajudiciales en el extranjero. Modi y Trump comparten estrechos vínculos personales, a menudo se elogian públicamente y se consideran amigos.

Modi y Trump comparten estrechos vínculos personales y se consideran amigos. (Prakash Singh/Bloomberg)

Es posible que el gobierno de Trump no apoye la iniciativa de Canadá de exigir responsabilidades al gobierno de la India por los presuntos asesinatos de disidentes. La promesa de Trump de negociar un acuerdo para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania también le da a Modi espacio para mantener estrechos vínculos con Moscú, que suministra a la India petróleo barato y equipo militar. El gobierno de Biden, en cambio, había expresado su frustración con Nueva Delhi cuando Modi se reunió con Putin en Moscú en julio pasado.

Vladimir Putin, presidente de Rusia

Putin ve el regreso de Trump como una oportunidad para explotar las divisiones en Occidente y obtener más ganancias en Ucrania. Se espera que el presidente entrante de Estados Unidos ponga a prueba la unidad de los aliados de la OTAN y ponga en duda el futuro de la ayuda a Ucrania con su política de “Estados Unidos primero”.

Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin, podrían poner a prueba a los aliados de la OTAN. (Nación321/AFP)

Sin embargo, su imprevisibilidad ha preocupado a algunos en el Kremlin, quienes temen que Trump pueda, en el corto plazo, intensificar el conflicto en un intento de forzar a Putin a llegar a un acuerdo, con consecuencias potencialmente desastrosas como una confrontación nuclear.

Mohammed bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudita

El gobernante de facto del reino verá una oportunidad de reactivar los esfuerzos, estancados desde hace tiempo, para asegurar un pacto de seguridad clave con Estados Unidos. Se espera que Trump, cuyo equipo redactó los Acuerdos de Abraham que abrieron lazos diplomáticos entre Israel y varios estados árabes, dedique gran atención a expandirlos a Arabia Saudita.

Si logra desbloquear un tratado de paz israelí con el reino, eso proporcionaría el respaldo político en Washington para extender el paraguas de seguridad estadounidense a Arabia Saudita y permitirle centrarse en la economía y aliviar los temores de posibles amenazas de Irán.

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia

Meloni se ha vuelto firmemente proatlántica, pero sigue siendo esencialmente una política de extrema derecha. Aunque había prometido trabajar con quienquiera que ganara las elecciones estadounidenses, su afinidad con Elon Musk probablemente la ayudará a ganarse la confianza del nuevo presidente de EU. Se posicionará para convertirse en un conducto entre la OTAN, la UE y la Casa Blanca.

“Si Trump llega a la Casa Blanca, la OTAN no se desintegrará, ya hemos pasado por eso antes, pero las cosas se pondrán más difíciles. El otro gran tema es China, pero tenemos que entender que los europeos no podemos ser un intermediario entre Estados Unidos y China”, dijo Francesco Talò, ex asesor diplomático jefe de Meloni. “Somos parte de Occidente, y Occidente tiene que permanecer unido. Lo que significa que tenemos que evitar las guerras comerciales a toda costa”.

Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía

Turquía puede ser cautelosamente optimista. Erdogan y Trump comparten una historia de comunicación cordial, a menudo hablando por teléfono, y Erdogan incluso se refiere a él como “amigo”. A diferencia de lo que ocurrió durante la era Biden, una presidencia de Trump podría ofrecerle a Erdogan un acceso más directo a Washington.

Erdogan, el presidente de Turquía se ha referido a Donald Trump como “mi amigo”. (Oliver Bunic/Photographer: Oliver Bunic/Bloom)

La postura antibélica de Trump y su énfasis en el comercio también pueden favorecer a Erdogan, pero su retórica antiisraelí podría tensar las relaciones y los recientes esfuerzos de Turquía por aumentar la cooperación con China pueden plantear desafíos.

Kim Jong Un, líder de Corea del Norte

En el primer mandato de Trump, Kim y Trump entablaron una cálida relación mediante cartas; sin embargo, poco después fracasó. (GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KRE/EFE)

Tal vez el líder asiático que más recibió con agrado el regreso de Trump sea el dictador norcoreano. Kim y Trump entablaron una cálida relación mediante cartas y dos reuniones cumbre durante el primer mandato de Trump, aunque finalmente esa relación fracasó y no se llegó a ningún acuerdo para poner fin a la búsqueda por parte de Corea del Norte de misiles con ojivas nucleares capaces de llegar al territorio continental estadounidense.

Desde entonces, Kim ha rechazado todas las propuestas de diálogo de Estados Unidos y, en cambio, se ha acercado a Putin a medida que el arsenal de armas de destrucción masiva de Corea del Norte se ha ampliado. Con el regreso de Trump, Kim puede tener la esperanza de tener una oportunidad de reducir la presencia militar estadounidense en la región, así como de debilitar los crecientes vínculos militares entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Durante el primer mandato de Trump, Estados Unidos redujo los ejercicios militares con Corea del Sur como muestra de buena voluntad.

Viktor Orban, primer ministro de Hungría

El líder nacionalista en cinco mandatos, a quien Trump ha elogiado por su liderazgo de estilo autoritario, había hecho la apuesta más audaz en Europa por la victoria de Trump, elogiándolo incluso cuando su regreso al poder parecía una posibilidad remota durante los procesos penales en Estados Unidos.

Viktor Orban, primer ministro de Hungría. (Akos Stiller/Bloomberg)

Ahora Orban se está posicionando como el hombre de Trump en Europa y espera que sus vínculos personales con el próximo presidente de Estados Unidos fortalezcan su posición en la UE, donde se le ha considerado una oveja negra por sus inclinaciones autocráticas y sus posiciones prorrusas. Orban espera que Trump ponga fin rápidamente a la guerra de Rusia contra Ucrania y reduzca la presión estadounidense sobre Hungría por su retroceso democrático.

El presidente argentino Javier Milei

Milei apostó fuerte por la victoria de Trump y salió airoso. En su primer encuentro con el líder estadounidense en febrero, Milei no perdió la oportunidad de decirle que había sido “un gran presidente” y deseó su reelección.

Milei espera que un segundo gobierno de Trump incline la balanza a favor de Argentina en el Fondo Monetario Internacional, justo cuando el país busca un nuevo acuerdo para reemplazar el programa récord de 44 mil millones de dólares que está en vigor. El líder argentino también ha estado cortejando a Musk: los dos se han reunido al menos tres veces este año, y el multimillonario ha dicho que sus empresas están buscando formas de invertir en Argentina.

Javier Milei ha calificado a Trump como un gran presidente. (Bloomberg)

¿Qué mandatarios en el mundo pierden con Trump en la presidencia de EU?

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski

Fue uno de los primeros líderes mundiales en felicitar a Trump, pero eso no disimula la profunda ansiedad que siente Kiev por la victoria del republicano. Ucrania teme que Trump pueda presionarla para que ceda territorios en las negociaciones de paz con Rusia y reduzca el apoyo financiero y militar.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania.

El cambio en la administración estadounidense se produce en un momento en que Rusia avanza lentamente en su campaña para arrebatar más territorio ucraniano en las cuatro regiones que se ha anexado. Si bien Biden se mostró reacio a respaldar las aspiraciones de Ucrania de ingresar a la OTAN y se negó a permitirle atacar profundamente el territorio ruso con armas occidentales, la promesa de Trump de poner fin a la guerra en “24 horas” muestra que su prioridad es salir de la crisis.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian

Hasta ahora, Irán ha restado importancia públicamente al impacto de otra presidencia de Trump, pero corta el camino a la diplomacia sobre su programa nuclear que Teherán había considerado en un intento de aliviar la presión sobre su economía afectada por las sanciones.

Trump, un importante partidario de Israel, aplicó una política de “máxima presión” hacia Teherán la última vez que estuvo en la Casa Blanca. Es posible que quiera aislar aún más a Irán endureciendo las estrictas sanciones estadounidenses que impuso en su primer mandato. Pero Trump también se enfrentará a una región que ha cambiado en los últimos años, ya que Irán está reparando sus vínculos con Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, dos países que apoyaron la postura de “máxima presión”.

El presidente de China, Xi Jinping

Para Xi, la victoria de Trump llega en un mal momento. Sus amenazas de un arancel generalizado del 60 por ciento diezmarían el comercio con Estados Unidos, eliminando el único punto positivo que sostiene la economía china. También causa más incertidumbre justo cuando el gobierno de Xi lanza un importante paquete de estímulo para impulsar el crecimiento y estabilizar la confianza de los inversores.

Aun así, hay algunos puntos positivos. Musk, que tiene amplios intereses comerciales en China, ha demostrado que Trump lo escucha. El republicano también ha puesto en duda que Estados Unidos vaya a ayudar a Taiwán, la democracia autónoma que Pekín reclama como suya.

Las burlas de Trump a la Unión Europea por los desequilibrios comerciales y su ambivalencia hacia los compromisos de seguridad de Estados Unidos con sus aliados asiáticos también podrían darle a Xi cierto espacio para reparar las relaciones diplomáticas deterioradas bajo el gobierno de Biden.

El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba

La victoria electoral pone nueva presión sobre el nuevo líder del Grupo de los Siete, que intenta mantener la unidad después de que la coalición gobernante de larga data perdiera su mayoría en una reciente elección nacional. Trump ha citado repetidamente el superávit comercial de Japón con Estados Unidos como un problema y ha pedido que Japón pague más por la presencia militar estadounidense, de alrededor de 55 mil soldados, el mayor despliegue permanente de fuerzas estadounidenses en el extranjero. Japón anteriormente rechazó los pedidos de pagar más por el ejército estadounidense, pero el acuerdo actual debe renovarse en 2026. Japón también puede enfrentar presión adicional de Trump por sus exportaciones de equipos para fabricar chips a China, que EU ha tratado de reducir.

Shigeru Ishiba, primer ministro de Japón (Bloomberg) (Kiyoshi Ota/Bloomberg)

Parte de la capacidad de Japón para lidiar con las demandas de Trump anteriormente se debió a la estrecha relación que el líder estadounidense entabló con el difunto primer ministro Shinzo Abe, a menudo jugando al golf. Ishiba no es conocido por jugar al golf, pero puede señalar que Japón aligeró parte de la carga sobre Estados Unidos y ayudó a profundizar su alianza.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum

México se prepara para descubrir cómo Trump llevará a cabo su plan de aranceles, que podría ser un obstáculo para su objetivo de aumentar las exportaciones a su vecino del norte a través de la deslocalización. Otra fuente de ansiedad es la esperada revisión en 2026 del T-MEC. La inmigración también es un tema polémico, ya que Trump amenazó con ejercer presión financiera sobre México a pesar de su ofensiva que ayudó a Estados Unidos a reducir la migración fronteriza antes de las elecciones.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, podría enfrentar algunos retos con Trump como presidente de EU.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador mantuvo una relación cordial con Trump, al que llegó a calificar de “hombre fuerte y visionario” unos meses antes de dejar el cargo. Este sucesor ha dicho que México mantiene una relación sólida con su vecino del norte, pero ha reprendido a Trump por la forma en que ha descrito las negociaciones comerciales que encabezaba Marcelo Ebrard.

El primer ministro británico, Keir Starmer

Apenas lleva cuatro meses en el cargo y Starmer ya ha tenido un feo altercado con Trump, después de que la campaña republicana acusara a su partido de tendencia izquierdista de enviar voluntarios para hacer campaña a favor de la candidata demócrata Kamala Harris.

Starmer, primer ministro de Reino Unido. (Chris J. Ratcliffe/Bloomberg)

Starmer calificó el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 como un “ataque directo a la democracia” y su secretario de Asuntos Exteriores, David Lammy, en 2017 llamó al entonces presidente de Estados Unidos “sociópata que odia a las mujeres y simpatiza con los neonazis”. Más recientemente, tuvo una disputa pública con Musk, después de que el multimillonario industrial reflexionara en X sobre que los disturbios de extrema derecha en el Reino Unido conducirían a una guerra civil.

Si bien Starmer puede promocionar el comercio relativamente equilibrado del Reino Unido con Estados Unidos y sus niveles históricamente sólidos de gasto de defensa, esas diferencias políticas pueden dificultarle convencer a Trump de que la relación anglo-estadounidense sigue siendo “especial”.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron

Macron ya tiene experiencia trabajando con Trump, lo que le da una valiosa experiencia en comparación con sus pares europeos. Durante el primer mandato de Trump, los dos líderes proyectaron una alianza llamativa, incluida una cena en lo alto de la Torre Eiffel. “Dispuestos a trabajar juntos como lo hicimos durante cuatro años”, publicó Macron en X.

A pesar de la imagen y la posibilidad de una mayor influencia europea, hay poco que ganar económicamente para Francia y potencialmente mucho que perder si se reavivan las tensiones comerciales. Eso podría suceder rápidamente si Trump retoma una batalla con Francia por los impuestos a las grandes empresas tecnológicas como Google. Hace cuatro años, los aranceles sobre el vino espumoso, el queso y el maquillaje se evitaron por poco, disputa que sigue sin resolverse.

Macron, presidente de Francia. (Simon Wohlfahrt/Bloomberg)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva

El aliado de Trump en Brasil es el expresidente Jair Bolsonaro. A Lula le preocupa que el regreso de Trump pueda envalentonar al movimiento político conservador liderado por Bolsonaro, cuyos partidarios intentaron una insurrección contra su gobierno apenas una semana después de su investidura el año pasado.

En vísperas de las elecciones estadounidenses, Lula dijo que estaba rezando por la victoria de Harris y agregó que Trump había alentado disturbios antidemocráticos en el Capitolio después de perder la reelección en 2021. El Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Brasil también están preocupados por el impacto de los aranceles y los planes de gasto público de Trump, dados los riesgos de que impulsen la inflación y aumenten los costos de financiamiento a nivel mundial. Sin embargo, Brasil considera que, si Trump impone aranceles a China, Estados Unidos tendrá que recurrir al mercado brasileño para sus importaciones.

Lula, presidente de Brasil. (Cristobal Olivares/Photographer: Cristobal Olivares)

El canciller alemán Olaf Scholz

El odio de Trump hacia Angela Merkel ha tensado enormemente las relaciones entre Estados Unidos y Alemania, y Scholz fue su ministro de Finanzas y sucesor, por lo que le resultará difícil deshacerse de esa conexión. Alemania ha sido víctima de la obsesión de Trump durante décadas con sus automóviles y su superávit comercial y se encontrará nuevamente en la línea de fuego. El sector automotriz de Alemania es la mayor industria de la mayor economía de Europa y está muy expuesto a los elevados aranceles estadounidenses a las importaciones que Trump planea imponer.

Olaf Scholz felicitó a Trump por su triunfo en las elecciones de EU. (Krisztian Bocsi/Bloomberg)

Scholz y su coalición gobernante favorecieron abiertamente a Harris sobre Trump como próximo presidente de Estados Unidos. Es poco probable que el republicano haya pasado por alto esos comentarios. Por lo tanto, es poco probable que el humilde mensaje de Scholz felicitando a Trump en una publicación X tenga éxito.