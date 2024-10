Sheinbaum, Ebrard, calmen a inversionistas: Aversión al riesgo ‘tira’ al peso a las 19.61 unidades

El peso mexicano se descalabra este martes ante el dólar ante la expectativa de que la Reserva Federal hará recortes más modestos a su tasa de interés y la aversión al riesgo.

La depreciación del peso mexicano es de 1.21 por ciento ante el dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg. Esto lleva al tipo de cambio a las 19.61 unidades, 22 centavos más con respecto al cierre del lunes 14 de octubre.

“La divisa mexicana se ve afectada por los débiles datos económicos publicados en EU, los cuales avivaron los temores de que la economía de ese país podría desacelerarse más de lo esperado y arrastrar a la de México”, detalló Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario en Monex.

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero Base, añadió que la depreciación del peso también es provocada por una caída en los precios del petróleo y la aversión al riesgo sobre México.

Sobre ese último punto habló Marcelo Ebrard, secretario de Economía, quien reafirmó que las inversiones en nuestro país están protegidas tras la aprobación de la reforma al Poder Judicial.

“Si no estuviéramos haciendo esta reforma, nos estarían preguntando por qué no lo hemos hecho con la mayoría calificada que tenemos. El objetivo es renovar el Poder Judicial, no perjudicar las inversiones”, aseguró en la ‘mañanera del pueblo’ de este martes 15 de octubre.

¿En cuánto se cotiza el dólar en los bancos HOY 15 de octubre?

Este es el precio de venta y compra del dólar en los bancos hoy 15 de octubre. (Shutterstock)

En ventanillas bancarias, el dólar se vende en 20.15 pesos, mientras que su precio a la compra es de 19.02 pesos por cada billete verde, según datos de Citibanamex.

El índice dólar (dxy), que se encarga de medir la fortaleza de la moneda norteamericana frente una cesta conformada por seis divisas de países desarrollados, baja 0.17 por ciento a los 103.11 puntos, mientras que el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) sube 0.07 por ciento a las mil 247.77 unidades.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.04 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 10.01 por ciento.

El peso mexicano no está solo: Entre las monedas que más pierden ante el dólar están el rublo ruso con 1.64 por ciento; el real brasileño con 0.82 por ciento; el peso colombiano con 0.76 por ciento; el peso chileno con 0.65 por ciento, y el yuan chino con 0.37 por ciento.