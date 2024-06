Peso ‘mira al precipicio’ de las 19 unidades ante el dólar: Se deprecia 1.16%

El peso mexicano intensifica su depreciación ante el dólar y coqueteó con cruzar a las 19 unidades, a pesar de que momentáneamente las cifras de inflación en Estados Unidos le beneficiaron al ubicarse por debajo de lo estimado y ‘alimentar’ la expectativa de que la Fed recortará su tasa de interés este año.

No obstante, la moneda nacional no escapa al temor de los mercados por la reforma al Poder Judicial en México. En su ‘mañanera’ de este miércoles 12 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “no habrá marcha atrás” en esa iniciativa a pesar del “nerviosismo financiero”.

La depreciación del peso mexicano ante el dólar es de 1.16 por ciento, de acuerdo con datos de Bloomberg. Esto lleva al tipo de cambio a las 18.78 unidades, 30 centavos más con respecto al cierre del martes 11 de junio.

¿Por qué el peso se ‘desploma’ este miércoles 12 de junio?

La depreciación del peso mexicano se entendió “después de que aumentara el nerviosismo de los mercados tras la rueda de prensa de Claudia Sheinbaum, donde se mencionó la posibilidad de aprobar una reforma constitucional al Poder Judicial, previo a la próxima gestión”, indicó Janneth Quiroz, directora de análisis económico en Monex.

El índice dólar (dxy), que se encarga de medir la fortaleza de la moneda norteamericana frente una cesta conformada por seis divisas principales, retrocede 0.86 por ciento en los 104.32 puntos. De igual manera el índice dólar de Bloomberg (bbdxy) cae 0.52 por ciento a las mil 259.25 unidades.

En tanto, en ventanillas bancarias, el precio del dólar es de 19.29 pesos cada uno, según datos de Citibanamex.

¿Qué monedas se aprecian más este miércoles?

Las ganancias son lideradas por la corona noruega con 1.88 por ciento. Le siguen la corona sueca con 1.82 por ciento; el dólar australiano con 1.30 por ciento; la corona checa con 1.24 por ciento, y el zloty polaco con 1.14 por ciento.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.26 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 10.81 por ciento.