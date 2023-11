La BMV ‘quedó': Fibra Next cancela OPI por falta de documentos

Las instalaciones comerciales TultiPark II, parte del fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) de Fibra Next. (Bloomberg)

El fideicomiso inmobiliario industrial mexicano Fibra Next retiró su oferta pública inicial en el mercado local luego de que un problema de último minuto sobre su estatus fiscal socavara la demanda inversionista, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

La llegada de Fibra Next a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) iba a ser la primera que recibiera el mercado desde 2018, señaló el columnista Víctor Piz este miércoles.

La compañía no pudo participar en el acuerdo sin los trámites fiscales finales, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información no es pública. La compañía decidió cancelar el trato por ahora y buscará realizar la oferta nuevamente una vez que tenga la documentación fiscal adecuada, agregaron las personas.

Un representante de Fibra Uno, como se conoce al fideicomiso matriz, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Fibra Next dijo en una presentación el martes por la noche que los beneficios fiscales de ser un fideicomiso de inversión en bienes raíces (REIT) no se aplicarían hasta que reciba la aprobación de los funcionarios. Los banqueros involucrados en el acuerdo dijeron a Bloomberg News anteriormente que no había ningún impedimento legal para que se fijara el precio de la oferta, al tiempo que agregaron que la decisión final sobre si seguir adelante con el lanzamiento recaía en la compañía.

La cotización buscaba capitalizar el interés inversionista en el nearshoring, la tendencia por la cual los fabricantes están reubicando su producción a México para estar más cerca del mercado estadounidense. Entre las empresas mexicanas vinculadas al nearshoring que han estado recaudando efectivo desde mediados del año pasado se encuentran Prologis Property México SA, centrada en logística y propiedad industrial, y la empresa de transporte Grupo Traxion SAB.

La OPI originalmente estaba previsto que recaudara hasta 1.500 millones de dólares, pero se redujo después de que la empresa no pudiera despertar suficiente interés de los inversionistas a la valoración que buscaba. El objetivo de la compañía es vender hasta 277.8 millones de acciones conocidas como CBFI en la oferta, a unos 54 pesos cada una, según un documento publicado en el sitio web de la Bolsa de Valores de México.

Si bien ninguna gran empresa ha cotizado acciones en México desde finales de 2017, ha habido un goteo de REIT. La salida a Bolsa de Fibra Next habría sido la OPI más grande desde el debut por 1.600 millones de dólares a principios de 2018 de un fideicomiso inmobiliario vinculado a un proyecto aeroportuario que fue cancelado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.