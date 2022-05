Human Genome Project & Crecimiento Exponencial

En 1990, el gobierno estadounidense lideró un proyecto internacional que parecía imposible, secuenciar el 100% del genoma humano. Con 3 mil millones de letras o nucleótidos, es considerado por muchos el reto científico más ambicioso de la época, comparado solo con llegar a la luna o dividir el átomo.

El plan era finalizar el proyecto en 13 años a un costo de 3 mil millones de dólares.

Con el esfuerzo combinado de miles de científicos en todo el mundo, 7.5 años después habían logrado secuenciar solo el 1%. Los críticos afirmaron que con ese avance, tardarían 700 años y costaría cientos de miles de millones de dólares.

Ray Kurzweil, un famoso ingeniero e inventor, reconocido por su porcentaje de éxito en predicciones, afirmó que el proyecto estaba en tiempo y presupuesto.

Como la ley de Moore lo predice, el proyecto estaba duplicando su velocidad y reduciendo a la mitad el costo cada año. Solo faltaba doblar “1%” 7 veces para llegar al 100%.

Menos de 6 años después, lo que parecía imposible, se logró en tiempo y a un costo de 2.7 mil millones de dólares, costo menor que el presupuestado. En la actualidad, lo que se logró en 13 años se consigue en días y a un costo de mil dólares.

Kurzweil, un gran futurista, entiende y utiliza el crecimiento exponencial en sus predicciones.

Los seres humanos pensamos de manera lineal, recuerda que nuestras mentes están optimizadas para sobrevivir, pero en la actualidad tenemos oportunidades y problemas complejos que requieren de otras habilidades. Ejemplos como el tiempo e interés que nos tomará ahorrar para un proyecto, la tasa de contagio de COVID u otros virus, el crecimiento en la población, son difíciles de calcular a simple vista, no siguen un patrón lineal sino exponencial.

La tecnología sigue la ley de Moore, escribí al respecto aquí.

Si no consideramos el crecimiento exponencial en la vida y los negocios, perderemos muchas de las oportunidades más interesantes y complicadas de ver.

Tal vez, una idea de negocio que no es viable ya que requiere de tecnología demasiado costosa, o el decidir no comenzar a invertir porque no consideramos el interés compuesto y el impacto que este tiene en los retornos a lo largo de décadas, pueden ser errores de pensamiento que, al no considerar la ley de Moore, lleven a desestimar un muy buen proyecto

Tomar decisiones viendo al futuro y considerando cambios no lineales, te permite beneficiarte de estos. L os avances tecnológicos en ciencias de la salud derivados del Human Genome Project , ayudarán a prevenir y tratar muchas de las enfermedades más complicadas de la actualidad, el cuidar nuestro cuerpo buscando longevidad con acciones como realizar ejercicio de resistencia , nos permitirán lograr beneficiarnos de estos avances en el largo plazo.

Hasta la próxima, Manuel.