¿Son las DAO el futuro de las corporaciones? Serie NFT

“Las DAO son corporaciones nativas del internet, efectivas para organizar a grupos de desconocidos con un fin común, los procesos se realizan de manera automática, da transparencia, seguridad y reduce el costo de administración, abriendo oportunidades que con las corporaciones tradicionales no es posible”, menciona Manuel Trevilla

En una corporación tradicional se requiere de mucha confianza entre los accionistas y sus miembros, el internet nos conecta con el mundo, pero es complicado confiar en personas que no conoces y solo te comunicas por medios digitales. Las DAO buscan solucionar este problema.

Se puede decir que una DAO o Decentralized Autonomous Organization (Organización autónoma descentralizada) es una organización nativa del internet. Utiliza las cualidades de un smart contract (si no has leído mi texto, te recomiendo revisarlo).

Pueden ser empresas con o sin ánimo de lucro, fondos de inversión, clubes, entre otros.

Una de las cualidades principales es que las reglas se definen en el código o smart contract, y gracias a ello, las votaciones son transparentes ya que las decisiones se validan en las reglas del DAO de manera autónoma y solo se procesan si la instrucción cumple con todas; además, es transparente y verificable por todos los miembros. Esto abre oportunidades que no son posibles en corporaciones tradicionales.

Corporación tradicional vs DAOs diferencias y oportunidades.

Las corporaciones son entidades formadas por un grupo de personas físicas para cumplir un objetivo. Viene de corpus, la palabra en latín de cuerpo, “cuerpo de personas”.

Inicialmente fueron creadas para ampliar el alcance de las personas, y jurídicamente, el beneficio es limitar la responsabilidad legal de los accionistas que no toman decisiones.

En corporaciones tradicionales el grado de responsabilidad puede variar en función a la posición y obligaciones que asume cada miembro, un director puede tomar decisiones y es legalmente responsable de ello, pero hay accionistas no ejecutivos, con o sin derecho a voto, cuya responsabilidad es limitada a su rol, por esta razón no deben ser responsables personalmente de las decisiones en las que no participaron.

En una corporación las votaciones sobre decisiones importantes se realizan y cuentan de manera manual, y la ejecución de acciones de alto nivel, se realizan de manera subjetiva, en base a otras decisiones y acciones del equipo ejecutivo y el director general.

Requieren de contratos, abogados y procesos para asegurar el cumplimiento de las directrices dadas por los accionistas, existe la posibilidad de que algún empleado realice gastos no autorizados o tome decisiones no alineadas con los intereses de los accionistas.

En una DAO no existe un director general, las reglas son claras, los miembros tienen votos gracias a sus tokens y la administración de los fondos e inversiones se realiza de manera transparente utilizando las reglas definidas al inicio.

● Una DAO es democrática, de estructura plana, usualmente sin jerarquías.

● Las decisiones deben ser votadas por todos los miembros. En una organización tradicional, depende de la estructura, se puede realizar al criterio de un solo director.

● En las DAO los resultados de las votaciones se implementan y verifican de manera automática sin requerir un intermediario.

● Las reglas y todos los movimientos son transparentes y visibles por todos. El blockchain verifica que se sigan las reglas y que no se alteren sin conocimiento de las partes.

Algunos ejemplos de DAOs:

● Un grupo de diseñadores podrían crear una DAO para reunir y administrar fondos para rentar o comprar espacio de bodega, oficina o comprar licencias de software.

● Se creó una DAO para comprar una de las copias de la constitución de Estados Unidos, reunieron USD $46M, perdieron la subasta y están en proceso de reembolso a sus miembros.

● Se podría crear una DAO para administrar un fondo de inversión, las votaciones se realizan por los miembros y la distribución de las utilidades se pueden realizar de forma automática a los dueños del Token.

En la actualidad ya existen DAOs con miles de millones de dólares de activos. Las DAO son efectivas para organizar a grupos de desconocidos con un fin común, da transparencia, seguridad y reduce el costo de administración.

Este es un ejemplo más de tecnologías relacionadas con Blockchain que se pueden aplicar a múltiples industrias, que no tiene que ver con especulación.

Hasta la próxima semana,

Manuel