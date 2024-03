Asesinato Normalista de Ayotzinapa: Evelyn Salgado da la cara tres días después

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, confirmó que los elementos de la Secretaría de Seguridad estatal, involucrados en los hechos del pasado jueves en el libramiento a Tixtla, donde mataron un estudiante de Ayotzinapa, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Como se informó en su momento, la noche del jueves, el estudiante Yanqui Rothan Gómez murió en un presunto enfrentamiento con policías estatales, en el punto de revisión, cuando los elementos marcaron el alto de la unidad vehicular, porque, aseguran, tenía reporte de robo y, al no detenerse, les dispararon, lo que dejó un saldo de un normalista herido y uno muerto.

En redes sociales, la gobernadora publicó: “Acompaño lo expresado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y reitero el compromiso del gobierno de Guerrero para que prevalezca la justicia en el caso del joven Yanqui Rothan Gómez”.

En la mañana, el presidente López Obrador comentó que se trató de un abuso de autoridad, pues la necropsia dio negativo a alcohol, drogas y la prueba de rodizonato.

“Hubo un abuso de autoridad. Todavía no quiero adelantar, pero, sí, no disparó el joven, por ejemplo. Entonces, hay que ver todos los peritajes; ya se hicieron y ya está el expediente en manos de la Fiscalía General. Y no vamos a permitir ninguna injerencia de querer proteger a los responsables”, remarcó.

Además, envió el pésame a familiares y amigos.

Descartó que el caso se relacione con el de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

Al respecto, reiteró que sí recibirá a los padres de los jóvenes, pero de preferencia sin sus abogados.

“Ahora, si no se puede, pues veremos, pero quiero hablar con ellos, que me permitan tener este diálogo con ellos, sin ningún compromiso de nada, nada más quiero que me escuchen, porque sostengo que ellos no tienen toda la información, y yo quiero informarles. “No significa que van a aceptar mi versión, no les estoy pidiendo eso, nada más quiero que sepan que estoy opinando y cómo va la investigación”, dijo.

Además, se pronunció por que no se cumpla el amago de que asistirán a los mítines de campaña de Claudia Sheinbaum, candidata de Morena a la Presidencia.