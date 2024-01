¿Para qué sirve el té de orégano?

El orégano es una especia que va más allá de tu pozole, pizzas, salsas y otros guisados. Al igual que otras plantas aromáticas como el clavo de olor y el laurel, esta hierba forma parte de remedios caseros que prometen diversos beneficios para el cuerpo.

Esta hierba es de la misma familia de la menta, su aroma es muy intenso y a veces se confunde con mejorana. Se prepara como un té para varios malestares, el cual es de sabor picante y amargo, y se emplea en la medicina tradicional desde hace muchos años.

¿Qué beneficios tiene el té de orégano?

Según la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM, por sus “cualidades medicinales”, en México las personas acostumbran tomar té de orégano para supuestos beneficios como:

Malestares del estómago.

Padecimientos ginecológicos.

Tratamiento contra la tos.

Cólicos menstruales.

Dicha biblioteca de la UNAM agrega que, tradicionalmente, las personas consumen esta infusión en ayunas o antes de acostarse y en ocasiones se mezcla con canela, para combatir la fiebre y el dolor de pecho.

En otros países también se toma para la tos, el dolor de garganta, las náuseas, problemas digestivos, síndrome del intestino irritable y como diurético.

El té de orégano se prepara fresco o seco. (Foto: Shutterstock).

¿Pero qué tanto se ha comprobado en realidad más allá de la anécdota? De acuerdo con Healthline, en realidad no hay suficientes investigaciones que respalden los efectos del té de orégano en el cuerpo, pues en general la investigación se centra en estudios de laboratorio o en extractos, no en la infusión.

Sin embargo, sí se sabe que el orégano tiene potencial para beneficiar a la salud por algunos de sus compuestos beneficiosos como antioxidantes, aceites volátiles y demás compuestos.

Rico en antioxidantes

Healthline destaca que el orégano es rico en antioxidantes, compuestos químicos que ayudan a combatir el estrés oxidativo de las células, lo cual causa enfermedades.

Antioxidantes de esta planta, como el carvacrol, se analizan porque se cree que podría proteger contra el cáncer, las infecciones y el daño oxidativo, según Phytotherapy Research (2018).

LiveStrong agrega que el carvacrol puede ayudar a eliminar patógenos que se transmiten por alimentos y bacterias resistentes a antibióticos, pero se necesitan más estudios.

Así, tomar té de esta planta puede ayudar a aumentar el consumo de antioxidantes. Una dieta rica en estos compuestos puede ser un factor para disminuir riesgos de enfermedades cardiacas, diabetes, afecciones inflamatorias y úlceras.

El orégano es una planta de la familia de la menta que con frecuencia se confunde con la mejorana. (Foto: Wikimedia Commons). (Dennis Lamczak www.dennczak.de)

Antiinflamatorio

El orégano tiene un alto contenido de flavonoides y ácidos fenólicos, los cuales ayudan a reducir la inflamación, “su consumo puede ayudar en ciertas afecciones inflamatorias, como el dolor muscular o articular, la irritación cutánea o la tos seca”, dice Healthline.

Antibacteriano y antiviral

Healthline destaca el potencial del orégano en el tratamiento o prevención de infecciones, ya que sus aceites se estudian porque son capaces de bloquear el crecimiento de algunas bacterias y virus.

De acuerdo con LiveStrong, esta planta se usa como conservante alimentario por su capacidad para evitar la proliferación de bacterias y su aceite ha mostrado ser eficaz contra Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Staphylococcus aureus y otras cepas bacterianas.

“Debido a sus propiedades antimicrobianas, podría ayudar a tratar infecciones asociadas a heridas, informa un estudio publicado en Frontiers in Microbiology en octubre de 2018″, agrega dicho sitio de salud.

Sin embargo, esto se ha analizado en pomadas, extractos y aceites esenciales, no en el té.

El orégano es una planta con muchos antioxidantes. (Foto: Wikimedia Commons).

Podría ayudar contra la tos y otros malestares

Si bien falta más investigación, de acuerdo con LiveStrong, “el té de orégano es ideal para los fríos días de invierno”, pues es posible que ayude contra algunos síntomas del resfriado común, dolor menstrual e indigestión.

Según dicho sitio, algunos estudios han encontrado una buena eficacia de la infusión de orégano contra la infección llamada faringitis estreptocócica, la cual provoca molestias de garganta, pues ha mostrado mejores resultados contra la bacteria que la causa (Streptococcus pyogenes), en comparación con el tomillo, regaliz y agracejo.

“Estas plantas podrían utilizarse para desarrollar tés o medicamentos funcionales debido a sus propiedades antibacterianas. Una vez más, es necesario seguir investigando en este campo”, concluye LiveStrong.

El té de orégano puede ser útil contra el dolor menstrual. (Shutterstock)

¿Cuáles son las contraindicaciones del té de orégano?

Si bien se considera seguro consumir orégano en los alimentos y la mayoría de las personas no experimenta efectos secundarios con el té, Healthline aconseja no tomar demasiado (por ejemplo, 4 tazas al día), ya que el exceso puede causar molestias estomacales.

También es posible que se presenten reacciones alérgicas, en especial si tienes estos efectos con plantas como la menta.

MedlinePlus, sitio de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, menciona que no hay suficiente información sobre el uso del orégano durante el embarazo y lactancia, además, “existe la preocupación de que la ingesta de orégano en cantidades superiores a las de los alimentos pueda provocar un aborto espontáneo. Manténgase en el lado seguro y limítese a las cantidades de alimentos”.

¿Cómo se hace el té de orégano y para qué sirve?

El té de orégano se puede hacer con la planta fresca o seca, basta con agregar alrededor de dos cucharadas a una taza de agua hirviendo. Al igual que cualquier otra infusión, se deja reposar y se cuela antes de servir. Puedes endulzar con un poco de miel.

En resumen, esta infusión no tiene efectos comprobados por la ciencia y mucho de lo que se dice es basado en resultados anecdóticos o estudios que analizan otros productos (extractos, aceites) y no el té, pero es posible que veas algunos beneficios moderados por su potencial antiviral, antibacteriano y rico en antioxidantes. Recuerda que no reemplaza a ningún tratamiento médico.

“No está claro cómo se compara beberlo en infusión con otros métodos de consumo. Aun así, es bastante seguro, así que puede valer la pena probarlo si te interesa”, dice Healthline.