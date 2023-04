Le dio en el clavo: Va a puesto de barbacoa en Hidalgo y termina con diente roto

Una visita a un puesto de barbacoa de Pachuca, Hidalgo terminó muy mal para un comensal, ya que encontró un objeto indeseado: “en una de las quesadillas había un clavo el cual al dar la mordida me rompió mi diente”.

A veces en la visita a puestos y restaurantes hay abusos que resultan con un ‘mal sabor de boca’, desde tacos caros en ferias que tienen precios diferentes al menú, cobro por sentarse en mesas con terraza o la propina incluida en la cuenta; incluso a veces hay prácticas que podrían poner en riesgo la salud.

Hidalgo es reconocido por su barbacoa, aunque las malas experiencias suceden en cualquier sitio. A través del grupo de Facebook ‘Alguien sabe Pachuca’ un internauta, cuyo nombre de usuario es Rech Ag, denunció que dentro de un establecimiento llamado ‘Barbacoa Mine’, pidió quesadillas para llevar y vivió ese percance.

El usuario mostró en Facebook el clavo que le rompió el diente. (Foto: Rech Ag).

El comensal aseguró que los dueños del local no quisieron darle una solución a su problema, pero obtuvo una respuesta negativa:

“Acto seguido acudí a ver qué solución me daban, ustedes saben que los servicios dentales no son nada baratos. La señora ‘dueña’ nos empezó a intimidar diciendo que conoce a los de Salubridad y nos comenzó a gritar a mí y a mi familia. Desgraciadamente no me dieron solución y me trataron de intimidar”.

En Facebook circula una denuncia de un usuario que encontró un clavo en su quesadilla.

En la sección de comentarios, algunos internautas escribieron comentarios sobre su experiencia en el lugar: “mi taco tenía pelos chinitos”, “yo un día encontré cabellos tanto en la barbacoa como en el consomé”, entre otros.

En Google Maps, el establecimiento tiene una valoración de 4.5 estrellas con 229 reseñas, además de vender barbacoa por taco y kilo, ofertan quesadillas de queso, chicharrón, mollejas, picadillo, tinga y más.

¿Qué tan peligroso es encontrar un clavo en la comida?

De acuerdo con el sitio especializado de Web MD, en el caso de un diente roto es necesario acudir con un especialista para que se resuelva la problemática lo más pronto posible y hay algunas recomendaciones:

Se recomienda comer alimentos blandos para evitar morder en la zona lastimada.

Si la rotura causó un borde afilado se debería cubrir con un trozo de cera parafinada para proteger la mejilla.

Enjuagar la boca con agua con sal.

Medline explica que si se traga un objeto extraño (como un clavo) puede haber diversas consecuencias como atorarse en el tracto intestinal, esófago (tubo digestivo) o colon, “puede causar una infección, una oclusión o una ruptura en el tracto gastrointestinal”. En dado caso, se pueden requerir primeros auxilios ante el riesgo de asfixia.

Los clavos son uno de los objetos que suelen ingerir accidentalmente en especial los trabajadores de la construcción.

Hidalgo es un estado famoso por su barbacoa. (Foto: Shutterstock)

¿Qué es una denuncia sanitaria?

Si sufriste una intoxicación después de comer en algún restaurante o te entregaron alimentos caducos o en mal estado, puede realizar una denuncia ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

La Cofepris es una dependencia federal del gobierno de México, de la Secretaría de Salud, se encarga de prevenir y atender los riesgos sanitarios.

Se les denomina ‘denuncias sanitarias’ a las que tienen como objetivo poner en conocimiento de las autoridades los hechos, actos u omisiones en materia sanitaria, que según la perspectiva del denunciante “representen un riesgo o provoquen un daño a la salud y proporcionar los datos que permitan identificar y localizar las causas del riesgo”.

Se puede hacer una denuncia sanitaria en línea, vía telefónica (01 800 033 50 50) o presencial en los Centros Integrales de Servicios o ventanillas de atención al público de las Comisiones Estatales para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

De forma local existen instancias como la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del estado de Hidalgo, con lo cual se hace de conocimiento a la autoridad estatal diversos hechos, actos u omisiones en materia sanitaria que sea represente un peligro para la población.

La Profeco realiza visitas para verificar que no existan abusos en restaurantes. (Foto: Archivo / Cuartoscuro.com).

¿Cómo presentar una queja ante Profeco?

Hay varias denuncias que se pueden hacer a restaurantes y demás establecimientos, principalmente las que tienen relación con los costos y situaciones de abuso en dichos sitios, desde el cobro de propina, condicionamiento de consumo, discriminación o un menú sin precios.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) indica que como persona consumidora tienes derecho al pago de una compensación, que no puede ser menor al 20% de lo pagado, si el servicio que te dieron es deficiente, no se presta o proporciona lo prometido por causas imputables al proveedor.

Por ejemplo, hace unos meses Profeco visitó locales callejeros en Pátzcuaro, Michoacán luego de que se reportaron enchiladas excesivamente caras y sin precio. (Shutterstock / Facebook: Julio Arreola)

Hay varias vías para poner una queja ante Profeco:

Llamar al teléfono 55 55688722 / 800 4688722

Enviar mensaje de WhatsApp: 5580789485 / 5580780488 / 5580780344

Manda un mensaje privado a través del Twitter o Facebook oficial de Profeco.

Escribe un correo electrónico a denunciasprofeco@profeco.gob.mx

Los horarios de atención son: de lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 horas; sábados, domingos y días festivos, de 10:00 a 18:00 horas.

Te van a solicitar estos datos del restaurante: