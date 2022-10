‘Pandemia del pollo’: ¿Se contagia la influenza aviar AH5N1 al comer carne contaminada?

¿Pandemia del pollo? Hay productores de pavos que pronostican una Navidad sin pavo este 2022, ya que este viernes 14 de octubre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México confirmó que un caso de influenza aviar de alta patogenicidad AH5N1, ¿pero esto cómo nos afecta en las cocinas?

Este es el primero registrado en el país y fue detectado en un halcón que se alimentaba de aves silvestres cerca de río Lerma, Estado de México y murió a causa de esa enfermedad, lo cual tiene en alerta a los productores del rubro.

¿Qué es la influenza aviar AH5N1?

En principio, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) explican que la llamada influenza aviar es causada por la infección del virus de la influenza (gripe) aviar tipo A.

Este virus se encuentra en todo el mundo en aves acuáticas salvajes, pero pueden infectar a las de corral, así como otras especies.

Dicha instancia gubernamental estadounidense detalla que “el virus de influenza aviar A(H5N1) altamente patógeno”, es decir, es sumamente contagioso entre las aves y puede ser mortal, en particular para las de corral domésticas.

Por ello, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) ha hecho un llamado a los productores avícolas para elevar sus medidas de bioseguridad.

El ave infectada que fue detectada en el Estado de México tenía la cepa del virus que ha provocado brotes de gravedad en Europa, Estados Unidos y Canadá, donde causó la muerte de millones de aves.

¿Cómo nos afecta la influenza aviar AH5N1?

Altos precios y escasez de aves

De acuerdo con la columna de Jonathan Ruiz (’Con ustedes, la pandemia del pollo’) publicada este lunes en El Financiero, algunos productores de pavos, que no solo crían aves para Navidad, sino también para la elaboración de embutidos como salchichas y jamón, prevén escasez y altos precios.

En dicha publicación se explica que la carne de pavo y pollo ya había aumentado su precio en México este 2022 por la guerra en Ucrania y con este posible brote muchas aves podrían morir a un ritmo acelerado, ante la poca disponibilidad, aumenta el precio.

Ruiz señala algunos datos para dimensionar este asunto:

El virus H5N1 llegó de Europa a Estados Unidos, a través de un pato y afectó a 47 millones de aves.

y afectó a 47 millones de aves. En 2014, este virus mató a más de 50 millones de aves en Estados Unidos.

“Esta ola que apenas inicia y ya casi alcanza ese número, parece ser mucho más violenta”.

En México la carne de pollo ya aumentó 16 por ciento en un año y el huevo 30 por ciento.

¿Es contagiosa para humanos el virus de influenza aviar H5H1?

Si bien no suele infectar a los seres humanos, la CDC precisa que sí ha habido algunos casos, poco frecuentes, las cuales varían en gravedad: asintomáticos, leves y graves que han resultado en muerte.

En especial los virus H7N9 y H5N1 del linaje asiático han causado la mayoría de los casos en humanos y las aves transportan el virus en saliva, mucosidad y heces, por lo cual, la CDC dice que puede transmitirse si:

Las infecciones en humanos puede ocurrir si el virus ingresa a ojos, nariz o boca de la persona o mediante inhalación del virus en el aire.

También si toca algo contaminado y lo lleva a su boca, nariz u ojos.

“Se han registrado infecciones en humanos por algunos virus de la influenza aviar, con mayor frecuencia después de haber tenido contacto sin protección con aves infectadas o superficies contaminadas con este tipo de virus”.

Carne contaminada con el virus H5H1

Según la CDC, no existe evidencia de que una persona se haya infectado por influenza aviar al comer productos de ave debidamente cocinados, existe la posibilidad de que ciertos productos crudos hayan sido fuente de una diminuta cantidad de infecciones en algunas regiones.

Si bien las medidas de bioseguridad en los criaderos deben contener la distribución de carne contaminada, antes de que llegue a tu mesa, hay algunas recomendaciones. The Center for Food Security and Public Health (CFSPH) sugiere estas medidas en regiones donde se encuentran los virus H5N1:

Producción y venta: deben evitarse los criaderos de aves de corral y los mercados de aves vivas .

y los . Manipular carne cruda y huevos: estos productos sí pueden contener el virus, por lo que hay que tomar precauciones para hacerlo; se sugiere seguir las mismas recomendaciones y métodos para evitar la Salmonella y otros patógenos de aves de corral.

Así, al igual que para evitar la salmonelosis por alimentos, es necesario: