‘Biciantro’ al ritmo de ‘Máynez presidente’: Beneficios de la variante del spinning y ejercicio favorito del candidato

Ya encarrerados rumbo al segundo debate presidencial de este domingo, el candidato a la Presidencia por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez reveló cuál es su ejercicio favorito para mantenerse en forma.

El candidato presidencial del partido naranja, quien se ha hecho viral ‘echándose’ la coreografía de la canción ‘Presidente Máynez’, compite contra Xóchitl Gálvez Ruíz, de la coalición PAN-PRI-PRD y Claudia Sheinbaum de Morena-PT-PVEM y las verá cara a cara este 26 de abril en los Estudios Churubusco.

En días recientes, el diputado federal con licencia compartió con sus simpatizantes un video en el que aparece en un ‘biciantro’.

¿Qué es el ‘biciantro’, lugar al que acude Máynez para hacer ejercicio?

¿Te imaginas hacer ejercicio al ritmo de distintos temas musicales y un juego de luces como en las mejores discotecas? Pues eso es el ‘biciantro’ que puede darte esa experiencia al combinarse con una rutina de ejercicio en bicicletas estáticas.

En este lugar, un entrenador o entrenadora da una rutina de spinning, también conocido como ciclo indoor, que consiste en una coreografía en bicicletas estáticas con cambios de intensidad en el pedaleo, así como cambios en la resistencia.

¿Cuáles son los beneficios del spinning?

Además de quemar calorías y adelgazar, hablando de la parte cardiovascular, al hacer spinning nuestro corazón bombea más sangre y hace que “los vasos sanguíneos tengan más flujo durante el ejercicio, todo eso los prepara a largo plazo, y disminuye la probabilidad de que tengas una enfermedad cardiovascular”, dijo Ana Cristina Contreras, médico especialista en medicina de la actividad física y deportiva, en entrevista para El Financiero.

“El spinning o el ciclismo es de las cosas que hacen es mejorar el control de la glucosa en personas que tienen ya resistencia a la insulina, prediabetes o diabetes; en personas que tienen hipertensión disminuye la presión arterial tanto diastólica como sistólica, y lo mantiene por un periodo más o menos como entre 24 y 48 horas. En general, el ejercicio es como una píldora para que tengamos todos esos beneficios”, explicó la especialista.

Además, el spinning fortalece los músculos y produce endorfinas, por lo que mejora el estado de ánimo de las personas que lo practican.

¿Cuáles son los efectos negativos de la bicicleta estática?

Aunque la práctica de spinning no tiene efectos negativos en la salud, existe el riesgo de una lesión si se exagera durante la sesión.

“Si no estamos habituados a grandes dosis de ejercicio y nos metemos a una clase de estas, así loquísima, en el primer día pues seguramente vamos a amanecer adoloridos o podemos tener alguna lesión muscular”, advirtió Contreras.

“Algo que creo que no es tan útil es que se enfoca solo en piernas. Por ejemplo, si tú solo vas a eso utilizas más estos grupos musculares, mientras que otras partes del cuerpo no las mueves tanto, es como de las cosas negativas que yo le vería pero, en realidad, pues es muy buena opción para muchas personas que no tienen como otra forma de hacer ejercicio”, añadió.

¿Quiénes pueden realizar spinning?

La buena noticia es que todas las personas pueden tomar clases de spinning; sin embargo, la especialista señala que aquellos que inician con el ejercicio deben comenzar con prácticas de baja intensidad.

“Si soy alguien que nunca ha hecho nada, yo recomendaría que empiecen (con ejercicio) de leve a moderado, que inicien con 15 o incluso 10 minutos. A partir de eso ya tenemos beneficios en todos los parámetros que hablamos: glucosa, presión arterial. Suena poquito, pero vamos a ir progresando poquito a poquito, cada semanita aumentar 5 minutos”, explicó.

En caso de las personas que tienen padecimientos como diabetes, hipertensión o problemas en el corazón, la doctora recomienda realizar esta actividad siempre y cuando la enfermedad esté controlada.

“Por ejemplo, si siempre tomo mis medicamentos, mi presión arterial siempre está controlada. Ya me fui a checar la semana pasada y me dijeron: ‘Oye, ¿sabes qué? Estás muy bien’, y no tienes síntomas cardiovasculares como dolor en el pecho, mareo, dolor de cabeza, sensación de que me voy a desmayar, entonces puedo iniciar hasta moderada intensidad”.

Y en caso de ser una persona sedentaria y tener síntomas como dolor de cabeza o sensación de desmayo, Ana Contreras recomienda acudir al médico para realizar un chequeo antes de iniciar cualquier actividad deportiva.

“Si tienen algún síntoma siempre vayan a revisarse. Es mejor pecar de precavidos y decir como: ‘¿Sabe qué? Tenía inflamados los músculos que están entre las costillas, pero no se preocupe, su corazón está bien’, a decir: ‘No, no, no pasa nada’ y pues hemos visto que hay varios casos, este año, de muerte súbita en gimnasios y demás. Entonces, lo mejor es si tengo algún síntoma o no estoy seguro de si puedo o no meterle fuerte, vayan a revisarse”, remarcó.