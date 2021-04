Los 6 vestidos que ‘se llevaron’ la alfombra roja de los Oscar 2021

El glamur de la alfombra roja volvió este domingo a los Premios Oscar 2021, con muchos looks coloridos y brillantes, así como clásicos y neutros. Entre todos ellos, te contamos sobre seis vestidos que nos llamaron la atención y creemos que se llevaron la noche.

1. Tenemos que hablar de ‘ese’ vestido amarillo

Para esta ocasión, la actriz estadounidense Zendaya portó un vestido de chifón color amarillo de la casa romana Valentino. Este se llama “Force de beauté” y fue diseñado por Pierpaolo Piccioli, actual director creativo de la marca.

Este vestido requirió de 300 horas de trabajo manual para su creación, de acuerdo con la casa de moda.

El stylist de la actriz estuvo a cargo de Law Roach, estilista estadounidense, quien es juez en el reality show ‘Legendary’ de HBO Max.





Zendaya portó también joyas de la próxima colección ‘Manifica High Jewelry’ de Bvlgary.

“La brillantez de la actuación de zendaya solo se compara con la exuberancia de su estilo. Ofreciendo un adelanto especial de la próxima colección Magnifica High Jewelry de Bvlgari, Zendaya blandió un lujoso collar de diamantes y platino con un opulento diamante amarillo”, indicó la marca de lujo en su cuenta de Instagram.

La pieza usada por Zendaya es transformable, con dos collares de diamantes y un broche-colgante extraíble, detalló. Esto sumado a sus pendientes, brazalete y anillos de diamantes.

Zendaya no estuvo nominada en esta ocasión. Es conocida por su papel como ‘Rue Bennett’ en la serie ‘Euphoria’, y recientemente interpretó a ‘Marie Jones’ en la cinta Malcolm & Marie (de la cual fue co-productora).

2. El rojo siempre es opción

Amanda Seyfried eligió un vestido de tul color rojo intenso de Armani Prive (colección Primavera / Verano 2021), con el cabello recogido al estilo del viejo Hollywood. Fue uno de los vestidos de corte de princesa clásico, un modelo strapless con un escote pronunciado.

La actriz estadounidense complementó su atuendo con detalles simples: un anillo de diamantes color amarillo y aretes de diamantes en el mismo color de Forevermark.

El estilismo estuvo a cargo de Elizabeth Stewart. Renato Campora, quien estuvo a cargo del hairstilyst, dijo que se inspiró en la actriz neoyorquina Marion Davies (1897-1961).





Amanda fue nominada como ‘Mejor actriz de reparto’ por su rol como Davies en Mank, dirigida por David Fincher. El premio lo ganó la actriz surcoreana Yuh-Jung Youn por Minari.

3. El estilo duquesa de King

La actriz y directora Regina King llevó un vestido de duquesa de satén color azul hecho a la medida por Nicolas Ghesquiere, director creativo de la firma francesa Louis Vuitton. Este tenía volantes amplios en los hombros.

El vestido está bordado con lentejuelas plateadas y cristales. También llevó anillos de diamantes y otros accesorios de Forevermark. El estilismo estuvo a cargo de Wayman & Micah.

King dirigió One night in Miami (2020) y Let the church say Amen (2013). Ha actuado en películas como Year of the Dog y If Beale Street Could Talk. No estuvo nominada en esta ocasión.

4. Envuelta en oro

Carey Mulligan deslumbró el lugar con un vestido de organdi cuivre color dorado de la casa romada Valentino. Este está bordado con lentejuelas iridiscentes con reflejos de personas, diseñado por Pierpaolo Piccioli (Colección Primavera / Verano 2021).

Para su creación, el vestido requirió un trabajo manual de 350 horas, según la casa de lujo.

El estilismo estuvo a cargo de Nicky Yates. La actriz estadounidense portó un bolso de mano de la boutique italiana Tyler Ellis. Para complementar, Mulligan llevó un anillo y aretes color amarillo/anaranjado de Cartier.

Carey estuvo nominada como ‘Mejor actriz’ por su papel como Cassie Thomas en Promising Young Woman, de la directora inglesa Emerald Fennell. El premio se lo llevó Frances McDormand por su interpretación en Nomadland, de la directora china-estadounidense Chloé Zhao (que por cierto ganó como ‘Mejor Película’ y ‘Mejor directora’, respectivamente).

5. Ligera en tono frambuesa

La actriz estadounidense Halle Berry llegó al evento con una creación de Dolce & Gabbana. Se trató de un vestido de chifón sin tirantes, hecho a la medida, en un atrevido tono frambuesa, con un escote corazón y un moño en la parte delantera, a la altura de la cintura.

El estilismo estuvo a cargo de Lindsay Flores. Como complemento, Halle llevó unos anillos de Ridano.





Berry no estuvo nominada en esta ocasión; ella ganó un Oscar como ‘Mejor Actriz’ en 2002 por su interpretación en Monster’s Ball. Más recientemente, debutó como directora con Bruised (2020), y participó en John Wick 3 (2019) y Kings (2017).

6. Una princesa búlgara

La actriz búlgara Maria Bakalova, la estrella revelación de Borat: Subsequent Movie Film (Borat, siquiente película documental), portó un vestido de princesa blanco, con un poco de brillo y un gran escote que desembocaba en una falda de tul, obra de Louis Vuitton.

La casa parisina detalló que el vestido de satén fue hecho a la medida por Nicolas Ghesquiere, y está bordado con cristales y cuentas de vidrio plateadas.

Completó el look con un par de aretes de diamantes rosas y blancos tipo candelabro de Moussaieff Jewellers. De la misma casa, llevaba un collar clásico de diamantes y un anillo de diamante.

María Bakalova fue nominada como ‘Mejor actriz de Reparto’ junto a Amanda Seyfried, Olivia Colman, Glenn Close y Youn Yuh-jung, quien obtuvo el reconocimiento.

7. ¡Menciones especiales!

En la primera gran demostración de moda en la era de la pandemia, muchas actrices lucieron diversas prendas de colores llamativos y vivos, así como neutros y deslumbrantes.

Por eso, hacemos mención especial a al romántico vestido Chanel de Margot Robbie (que co-produjo Promising Young Woman); al Vera Wang de mesh color dorado metálico que llevó Andra Day (nominada como ‘Mejor Actriz’ por su papel en The United States vs. Billie Holiday); y el look extravagante de Laverne Cox, confeccionado por Christian Siriano.

También recordemos el caftán azul rey hecho a la medida de Armani Privé para Glenn Close (nominada como ‘Mejor actriz de reparto’ por su participación en Hillbilly Elegy); el vestido negro con plumas blancas en la falda de Oscar de la Renta, que hizo ver como un ‘Cisne negro’ a Laura Dern; y al vestido de Peter Dundas que vistió la cantante H.E.R, que se ganó la estatuilla por ‘Mejor canción original’.

Con información de AP.