Grupo Mundo Maya informa que su hotel en Tulum está libre del escarabajo barrenador

Grupo Mundo Maya reiteró su compromiso con la transparencia en los procesos de mantenimiento. (Foto: Hotel Mundo Maya Tulum)

Grupo Mundo Maya informó que el Hotel Mundo Maya Tulum opera con normalidad y sin presencia de plagas, tras confirmar la erradicación total del escarabajo barrenador detectado en octubre de 2024.

La empresa detalló que la situación fue atendida de manera inmediata y que en febrero de 2025 se logró la eliminación completa de la plaga mediante una intervención profesional con apego a estándares ambientales y sanitarios.

Como parte de sus acciones preventivas, el hotel implementó un programa regular de fumigación especializada, enfocado en garantizar la conservación de las instalaciones y prevenir futuras afectaciones, en línea con buenas prácticas internacionales.

Grupo Mundo Maya reiteró su compromiso con la transparencia en los procesos de mantenimiento, la seguridad de huéspedes y colaboradores, así como con la protección del patrimonio natural de Tulum, eje central de sus operaciones turísticas.

Actualmente, el hotel se encuentra abierto al público y en operación normal, bajo estándares internacionales de calidad, higiene y sostenibilidad.

La compañía agradeció la confianza de sus visitantes y aliados comerciales, al tiempo que reiteró su compromiso con el turismo responsable y el desarrollo sustentable de la región.