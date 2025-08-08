Rescatan a recién nacido de casa en llamas en zona de basureros de Escobedo, Nuevo León

El bebé fue hallado en una vivienda elaborada con madera y lonas plásticas en Escobedo. (Foto: Especial)

Un bebé de apenas un mes de nacido fue rescatado por elementos de la Policía de Proximidad de Escobedo, en Nuevo León, que estuvo a punto de morir calcinado dentro de una casa improvisada.

El menor se encontraba solo, en condiciones insalubres y rodeado de comida en estado de descomposición, en una zona de basureros clandestinos.

¿Qué pasó en Escobedo, Nuevo León?

El rescate se registró cuando policías que patrullaban los márgenes del Río Pesquería, a la altura de la colonia Santa Martha, detectaron un incendio en predios irregulares.

Las llamas consumían basura y maleza; sin embargo, se acercaban a una vivienda elaborada con madera y lonas plásticas, por lo que los oficiales ingresaron para verificar si había personas adentro.

Al interior del tejaban localizaron al bebé y lo pusieron a salvo, alejándolo del fuego.

“El menor de edad, de un mes de nacido, presentaba lesiones por picaduras en las piernas y rostro, por lo que fue trasladado a las instalaciones del C4 para que un médico lo atendiera”, informó el gobierno de Escobedo, en un comunicado.

¿Qué pasó con los padres del bebé rescatado en Escobedo?

Paramédicos de Protección Civil valoraron al menor, mientras que la Unidad de Violencia Familiar asumió su resguardo, en que se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.

Una fuente de la policía de Escobedo, dijo que en el lugar, se presentó una mujer argumentando ser la madre del bebé, pero no pudo acreditar legalmente su dicho, dado que el menor no cuenta con registro oficial.

Bomberos y rescatistas de Protección Civil se abocaron a combatir las llamas, evitando que el fuego llegará a la zona de tejabanes.

Autoridades también investigan si el incendio fue provocado, dado que en esa zona de basureros es común que algunos ciudadanos le prendan fuego a los desechos o en su caso quemen cableado para extraer el cobre y venderlo.