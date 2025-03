La vez que Silvano Aureoles, exgóber de Michoacán y prófugo de la justicia, dijo ‘métanme a la cárcel’

“Estaré en Michoacán, no me voy a esconder y me voy a defender”: Así respondió Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, en junio de 2021, cuando aseguró que el Gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador buscaría meterlo a la cárcel una vez que dejara la gubernatura.

Aureoles, quien ahora está prófugo de la justicia y es buscado por la FGR por desvío de recursos, en aquella ocasión afirmó en entrevista con Ciro Gómez Leyva que el Gobierno de AMLO iniciaría investigaciones en su contra si Morena ganaba el estado.

“No tengamos miedo, a mí me van a empezar a perseguir los esbirros del Presidente después de esta declaración que hago”, añadió el 23 de junio de 2021.

En esa época, el exmandatario de Michoacán recalcó que solo buscaría motivos para mandarlo a prisión por decir que Morena es un ‘narcopartido’: “Si me quieren meter a la cárcel, pues van a hallar cómo hacerlo, ojalá y me metan a la cárcel, si esa fuera la decisión del Presidente por decir la verdad, bienvenida”.

Además, remarcó que el crimen organizado se metió hasta en la cocina en Michoacán, ya que “despachaba en el Palacio de Gobierno”. “Todo el Corredor Pacífico lo gana Morena. ¿Quién está atrás de Morena? El crimen organizado. Morena es un narcopartido y una verdadera amenaza para el país “, enfatizó.

Incluso, a días de que inciaran las elecciones en Michoacán, Aureoles reiteró que si era confirmado el triunfo de Alfredo Ramírez Bedolla, el crimen organizado regresaría al estado.

“Si se confirma lo que hoy está sucediendo, hoy el crimen organizado va a poner otra vez el gobernador, es decir, Alfredo Ramírez Bedolla representará otra vez al crimen organizado en el gobierno de Michoacán porque ellos lo pusieron”, lanzó.

Por esta razón, pidió que fueran anulados los comicios en la entidad porque “no queremos que regrese el narcogobierno, un gobernador impuesto por el crimen organizado”.

Al ser cuestionado sobre dónde iba a vivir al dejar el cargo como gobernador, Silavano Aureoles respondió que no se movería de Michoacán y que jamás evadiría la justicia; sin embargo, actualmente se desconoce su paradero.

“Si por defender a mi estado, me van a buscar algo para acusarme, bienvenido”, finalizó.

¿Cuáles son los delitos de Silvano Aureoles, exgóber de Michoacán?

El exgobernador Silvano Aureoles fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de causar un daño patrimonial al Estado mexicano de 3 mil 412 millones 165 mil pesos, mediante la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional (GN).

Según la FGR, Aureoles autorizó la construcción con sobreprecios de siete cuarteles en Huetamo, Apatzingán, Coacolmán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.

Por su parte, Alfredo Ramírez Bedolla en entrevista detalló que inició la investigación contra el exgobernador de Michoacán medio año después de que iniciara su mandato, es decir, cuando descubrió un “desastre financiero”.

“Estábamos en quiebra técnica, tenía casi 3 meses que no se le pagaban a los maestros. De inmediato nos dimos cuenta del gran desfalco que se había generado en un desorden inmenso en las finanzas del Estado de Michoacán”, recalcó.