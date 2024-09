Misión de AMLO ‘incompleta’ en Pasta de Conchos: Entregan memorial y familias reclaman ‘no queremos piedras’

Autoridades federales entregaron este viernes el memorial dedicado a los 65 mineros fallecidos en Pasta de Conchos, obra parte del resarcimiento al daño moral de la región que busca no olvidar la tragedia y evitar su repetición.

Las integrantes del colectivo Familia Pasta de Conchos rechazaron la obra por entregarse sin cumplir el rescate de los trabajadores mineros.

”Tiene que venir a cumplir con las obras, pero no se vale que hayan hecho esa entrega, ahorita a ese tiempo si todavía no rescatan más restos, más que uno”, dijo Elizabeth Rábago, viuda de Gil Rico Montelongo, trabajador fallecido en Pasta de Conchos.

“Aún hay 62 mineros allá abajo. Esos son los que importan, no un par de piedras y todo eso, para mí lo que me importa es que rescatan los restos de mi marido, y de sus compañeros”, agregó.

¿Qué pasó en Pasta de Conchos?

La madrugada del 19 de febrero del 2006, la acumulación de gas grisú causó una explosión en la mina 8, parte del complejo entonces propiedad de Grupo México.

Los 65 trabajadores del primer turno quedaron sepultados, solo dos cuerpos fueron rescatados días después del accidente y apenas en mayo de este 2024, ocurrió el rescate de un más.

El incumplimiento de la promesa de rescate de los 63 que permanecían en Pasta de Conchos, es la razón del rechazo del memorial que consta de 65 pilares, cada uno con el nombre de uno de los trabajadores fallecidos.

”No, pues que bien para las que querían, yo desde un principio no estoy de acuerdo con eso. A mí no significa eso nada, la mera verdad, la mera verdad no, porque digo para qué quiero una piedra ahí, con el nombre de mi esposo, que aún todavía no me lo dan. Nosotros estamos luchando para que nos lo den. Estamos exigiendo el rescate”, reclamó Tomasa Martínez, viuda de Reyes Cuevas, trabajador fallecido en Pasta de Conchos.

La entrega del memorial ocurre en la víspera de la visita presidencial programada para el próximo lunes. El presidente Andrés Manuel López Obrador, supervisará los trabajos de rescate.

En mayo pasado, con el rescate del primer cuerpo, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, prometió de manera pública que los trabajos de rescate continuarían, mientras que el presidente López Obrador, dijo que dejaría un decreto presidencial para garantizar la continuidad, pero los representantes del gobierno de la República, han informado a los deudos que los recursos económicos se han terminado.