¿Quién es el diputado de Morena que busca crear el Instituto del Hombre por ‘microviolencias’?

Un diputado de Morena en Tamaulipas propuso la creación de un instituto para defender a los hombres de “las microviolencias” de las que puedan ser víctimas de parte de las mujeres.

Se trata del morenista Marte Alejandro Ruiz Nava, quien la semana pasada aseguró “que no hay dependencias que defiendan a los hombres de las agresiones de las mujeres”.

‘Si la mujer no hace lonche, es microviolencia’

En entrevista con medios de comunicación, el diputado Ruiz Nava indicó que su propuesta es en “sentido de la igualdad de género, pues la mujer se siente violentada por el hecho que simplemente un hombre le levante la voz”.

Detalló que incluso se puede calificar como una microviolencia que “la mujer no le haga el lonche a su marido o no quiera tener relaciones sexuales”.

“En la misma manera, si la mujer le levanta la voz al hombre, si no le hace lonche, que también se puede decir que es un microviolencia, si no comparte una noche con él, es decir, que le duele la cabeza y que no quiera tener una relación sexual también es una microviolencia porque no está cediendo estar con su pareja”, dijo el diputado ante medios.

El diputado Ruiz Nava explicó que la propuesta de crear una institución que defienda a los hombres es en la medida de establecer lo mismo que las mujeres piden: “Estamos hablando de que la violencia está en todo tipo de situaciones, con el simple hecho de que hoy se le hace más caso a una situación de denuncia para mujeres y no a favor de los hombres”.

Aseveró que “no existe ninguna dependencia que esté especializada en la atención de los hombres que sufran violencia”. Añadió que en la misma forma en que se creó la Fiscalía de la Mujer o el Instituto de la Mujer se deben crean instituciones para defender a los hombres.

“Si se habla de una igualdad, se debe de hablar precisamente de que van a existir estas mismas instituciones que benefician a los hombres, de igual manera como se beneficia a las mujeres”, comentó el diputado.

Incluso, adelantó que recabará firmas para llevar su propuesta al Congreso de Tamaulipas.

¿Quién es el diputado que propuso el Instituto del Hombre?

Marte Alejandro Ruiz Nava es el diputado suplente de José Braña Mojica; y asumió como legislador en marzo pasado. Pertenece a Morena y fue elegido por mayoría relativa.

Estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administrativas en la Universidad del Norte de Tamaulipas.

Fue presidente del Comité Municipal Victoria, Tamaulipas, del Partido Encuentro Social de 2017 a 2020.

Además, fue regidor de Ciudad Victoria de 2016 a 2018 por el mismo partido.

En el Congreso de Tamaulipas, Ruiz Nava formó parte de las comisiones de la Familia, Fomento al Comercio Exterior, Educación, Recurso Hidráulico, del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Administración, Estudios Legislativos, entre otros.