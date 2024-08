‘Con frío y sin dinero’: Así se vive el bloqueo en la autopista México-Puebla a 46 horas del cierre

A casi dos días del bloqueo en la autopista México-Puebla en ambos sentidos, los conductores varados sobre esta vialidad ya sienten los “estragos” del cierre, ya que el frío en la madrugada es “insoportable” y el dinero “se ha ido terminando”.

De acuerdo con el reporte de Foro TV, el bloqueo abarca por lo menos 8 kilómetros, es decir, inica desde el kilómetro 66 y termina hasta el 74. Sin embargo, tras el paso de las horas, la desesperación de los automovilistas incrementa debido al poco efectivo que llevaban cuando fueron sorprendidos por los manifestantes.

“Los más complicado ha sido para las personas que ya tienen 46 horas detenidas, que no venían preparadas, en lo absoluto, que no traen cobijas, no traían provisiones, no traían alimentos”, detalló el reportero de Foro TV.

Se estima que, en ambos sentidos, cientos de personas están atrapadas y esperan la reapertura de la México-Puebla, aunque distintos camiones han logrado “sacar” a automovilistas que han decidido dejar su vehículo pese a los robos.

Los ejidatarios, quienes reclaman el pago por la expropiación de sus tierras para construir la autopista México-Puebla, también sufren el bloqueo a pesar de preparar cobijas, carpas y comida. No obstante, los inconformes aún no quitan el dedo del renglón y continúan con la amenaza de cierre hasta que las autoridades les den respuesta.

Se espera que en las próximas horas den a conocer qué medidas van a tomar, luego de platicar y negociar con autoidades federales.

AMLO pide a campesinos que bloquean la México-Puebla no ‘dejarse manipular’

Durante su conferencia mañanera de este 8 de agosto, el presidente Andés Manuel López Obrador habló sobre el bloqueo que suma dos días en la autopista México-Puebla y agregó que no se reprimirá a los campesinos porque su gobierno no es autoritario.

“Están actuando con mala influencia de estos abogados que quieren lucrar porque se está atendiendo la petición de los campesinos”, puntualizó AMLO.

López Obrador explicó que fueron daños ocasionados cuando se construyó la autopista, por lo que ya llevan décadas, para lo cual se realizó un avalúo. Sin embargo, sus abogados no están de acuerdo con la cantidad y por eso comenzaron las protestas.

“Aprovecho para hacer un llamado a los campesinos que no se dejen manipular por estos abogados. Nosotros no podemos ser rehenes de quienes buscan lucrar”, añadió.

¿Cuáles son las vias alteras por el bloqueo en la México-Puebla?

Por los bloqueos en la autopista México-Puebla, se mantiene como vía alterna la autopista Siglo XXI. Además, las personas que se dirijan de Puebla a la Ciudad de México, deben tomar hacia Atlixco hasta Jantetelco y posteriormente ingresar a la primera vialidad referida, pasando por Cuautla de Morelos, Tepoztlán y Tres Marías, para incorporarte a la autopista Cuernavaca-CDMX, de ahí el camino lleva directo a la entrada por el sureste de la capital del país.

Otra ruta para llegar a la CDMX desde Puebla es tomar el camino que comienza desde la Central de Abastos, por la vía corta a Santa Ana Chiautempan. También es una alternativa la carretera federal 121, que atraviesa parte de Tlaxcala, incluso era la ruta que se tomaba para llegar a Hidalgo y CDMX, desde el municipio poblano, antes de la creación del Arco Norte.

Con información de Erick Almanza